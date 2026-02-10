Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 acepta renuncia de candidato a primera vicepresidencia de Salvemos al Perú

Resumen

Antonio Ortiz es el candidato presidencial de Salvemos al Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 aceptó la renuncia de Jaime José Eduardo Freundt López como candidato a la primera vicepresidencia del partido Salvemos al Perú, en el marco de las elecciones generales del 2026.

