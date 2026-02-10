Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 acepta renuncia de candidato a primera vicepresidencia de Salvemos al Perú

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 aceptó la renuncia de Jaime José Eduardo Freundt López como candidato a la primera vicepresidencia del partido Salvemos al Perú, en el marco de las elecciones generales del 2026.

A través de la Resolución N° 01125-2026-JEE-LIC1/JNE, el colegiado recordó que el postulante presentó su carta de renuncia, deponiendo la candidatura en mención, el pasado 8 de febrero.

“Para tal efecto, adjuntó el documento nacional de identidad correspondiente, así como el comprobante de pago con la tasa correspondiente. Aunado a ello, se da cuenta que, en la misma fecha, el candidato procedió a certificar su firma ante la secretaria de este JEE, dejándose constancia en acta, conforme obra en autos”, indicó.

“En ese sentido, luego de la evaluación realizada, este Colegiado concluye que la petición formulada por el candidato cumple con los requisitos previstos por la normativa electoral, en consecuencia, corresponde aceptar la renuncia presentada”, agregó.

De este modo, la plancha de Salvemos al Perú queda integrada por Antonio Ortiz como candidato a la Presidencia, mientras que Giovanna Ángela Demurtas Moya va a la segunda vicepresidencia.

Resolución del JEE de Lima Centro 1 sobre renuncia del candidato a la primera vicepresidencia del partido Salvemos al Perú.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Ortiz Villano fue designado candidato presidencial de Salvemos al Perú tras ganar el sorteo público por lanzamiento de una moneda, con el cual se resolvió el empate que mantenía con Mariano González.

Dicho partido político recurrió a esta modalidad después de que las elecciones primarias de la agrupación arrojaran una igualdad absoluta de votos válidos entre dos de las listas participantes.

Antonio Ortiz (Lista 1) y Mariano González (Lista 2) obtuvieron cada uno el 36.364% de los votos válidos entre las cinco planchas presidenciales que compitieron en el proceso interno de Salvemos al Perú.