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OEA presenta informe preliminar y advierte fallas logísticas en elecciones de Perú. (Foto: Captura/Facebook/Organización de los Estados Americanos (OEA))
OEA presenta informe preliminar y advierte fallas logísticas en elecciones de Perú. (Foto: Captura/Facebook/Organización de los Estados Americanos (OEA))
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar sobre las elecciones generales realizadas el 12 de abril en el Perú, en el que reconoció el carácter pacífico del proceso, pero advirtió fallas logísticas y retrasos que impactaron la jornada.

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