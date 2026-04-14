La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar sobre las elecciones generales realizadas el 12 de abril en el Perú, en el que reconoció el carácter pacífico del proceso, pero advirtió fallas logísticas y retrasos que impactaron la jornada.

El jefe de la misión, Víctor Rico Frontaura, informó que el equipo —integrado por 96 observadores de 22 nacionalidades— continúa desplegado en el país para dar seguimiento a la fase postelectoral y llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a actuar con calma y responsabilidad de cara a la segunda vuelta.

El informe señala que, si bien los comicios se desarrollaron en un ambiente mayoritariamente ordenado, se registraron demoras considerables en la apertura de mesas de sufragio, tanto en el país como en el extranjero, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao. Según la misión, el horario promedio de apertura fue a las 8:03 a.m., superando lo establecido por la normativa.

Estas dificultades se atribuyen a factores como la ausencia de miembros de mesa, retrasos en la distribución del material electoral y problemas en la instalación de equipos tecnológicos de apoyo al escrutinio, lo que generó largas filas de votantes.

Impacto de desinformación y tensión política

La Misión advirtió que estas demoras contribuyeron a alimentar narrativas de fraude que ya circulaban desde la etapa preelectoral, amplificadas por campañas de desinformación en plataformas digitales, donde se difundieron datos falsos sobre horarios de votación.

A pesar de ello, el organismo destacó que la gran mayoría de mesas se conformó adecuadamente y que el proceso contó con resguardo de autoridades electorales y fuerzas de seguridad. Asimismo, resaltó la participación ciudadana y el rol de las mujeres, que representaron el 52 % de las presidencias de mesa en los locales observados.

El informe también valoró la transparencia en la publicación de resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que permitió a la ciudadanía acceder a datos en tiempo real, así como el funcionamiento de los módulos para personeros de partidos.

Extensión de jornada y locales afectados

La misión recordó que, ante los problemas logísticos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso medidas excepcionales, como la ampliación del horario de instalación de mesas y la extensión de la votación hasta las 6:00 p.m.

Sin embargo, en 13 locales de Lima Metropolitana no se logró instalar las mesas, lo que afectó a más de 55 mil electores. En esos casos, se extendió la jornada electoral al día siguiente.

Durante esta segunda jornada, los observadores también detectaron algunas demoras en la apertura, así como confusión entre ciudadanos sobre el horario de cierre y la falta de módulos de atención preferente en ciertos locales.

Recomendaciones para segunda vuelta

De cara a la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, la misión formuló una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer la planificación logística, mejorar los planes de contingencia y realizar simulacros integrales para evaluar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.

También planteó optimizar los procesos de instalación de equipos, reforzar la capacitación del personal electoral y garantizar materiales suficientes para evitar contratiempos durante la jornada.

La OEA adelantó que, tras la segunda vuelta, publicará un informe final con un análisis más detallado del proceso electoral peruano.

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