Resumen

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Misión de la OEA reporta normalidad en la segunda vuelta pese a denuncias por cédulas alteradas. (Foto: X/OEA)
Misión de la OEA reporta normalidad en la segunda vuelta pese a denuncias por cédulas alteradas. (Foto: X/OEA)
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que la segunda vuelta presidencial del último 7 de junio se desarrolló de manera pacífica y ordenada en el país, pese a los casos puntuales de presunta manipulación de cédulas de sufragio reportados durante la jornada.

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