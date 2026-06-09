La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que la segunda vuelta presidencial del último 7 de junio se desarrolló de manera pacífica y ordenada en el país, pese a los casos puntuales de presunta manipulación de cédulas de sufragio reportados durante la jornada.

En conferencia de prensa, el jefe de la misión, Víctor Rico Frontaura, informó que durante el día de la elección circularon en redes sociales denuncias sobre posibles alteraciones de cédulas que derivaron en la detención de miembros de mesa y personeros presuntamente involucrados. Según indicó, el Ministerio Público reportó estos casos en cinco distritos de Lima y en cinco regiones del país.

OEA recomienda implementar resultados preliminares oficiales en futuros procesos electorales. (Foto: X/OEA)

No obstante, precisó que todas las cédulas observadas fueron reemplazadas conforme a los procedimientos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que los incidentes no afectaron el desarrollo general de los comicios.

“La Misión observó una jornada electoral que transcurrió de manera tranquila y en paz” , sostuvo Rico Frontaura. Añadió que los observadores desplegados en distintos puntos del país no registraron largas filas en los locales de votación y verificaron que se respetó el acceso preferente para mujeres embarazadas, personas adultas mayores y ciudadanos con discapacidad en la mayoría de los centros observados.

Asimismo, señaló que al cierre de la votación no quedaron electores esperando sufragar y que el escrutinio se realizó de forma ordenada y conforme a la normativa vigente. También destacó que los personeros recibieron copias de las actas de sufragio en las mesas donde estuvieron presentes.

La misión indicó, sin embargo, que algunos observadores internacionales reportaron desconocimiento de determinados procedimientos por parte de miembros de mesa durante el cierre de la jornada. Según precisó, estas situaciones fueron solucionadas oportunamente en cada mesa de sufragio.

La OEA también resaltó que ambas candidaturas presidenciales han reconocido públicamente que se trata de una elección de resultado estrecho y han manifestado su disposición a respetar la proclamación oficial de las autoridades electorales. “La misión saluda este compromiso” , remarcó Rico Frontaura.

Respecto al proceso de difusión de resultados, recordó que la legislación peruana no faculta a las autoridades electorales a realizar conteos rápidos ni a publicar resultados preliminares. En ese contexto, señaló que las encuestas a boca de urna y los conteos rápidos difundidos por organizaciones privadas suelen generar expectativas entre la ciudadanía y los actores políticos.

Por ello, la misión reiteró su recomendación para que en futuros procesos electorales se implementen mecanismos oficiales de transmisión y publicación de resultados preliminares, con el objetivo de brindar mayor certeza y confianza a la población.

Finalmente, la OEA hizo un llamado a todos los actores políticos y ciudadanos a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales. Asimismo, consideró conveniente que el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales resuelvan con la mayor celeridad posible las observaciones e impugnaciones que se presenten tras esta segunda elección presidencial.

La misión permanecerá en el país observando las siguientes etapas del proceso electoral y, una vez concluido, presentará un informe final con hallazgos y recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral peruano.

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