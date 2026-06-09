El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reiteró que estima tener los resultados finales para proclamar a quien haya ganado la segunda vuelta presidencial para mediados de julio, debido al recuento de votos y los pedidos que esperan recibir de parte de los dos partidos políticos en contienda.

“Tenemos más o menos un plazo de 30 días, a mediados de julio, porque todavía tenemos que ver cómo vamos a finalizar con la carga con relación a las actas observadas y otros pedidos de las organizaciones políticas. Más o menos ese es el plazo estimado donde van a ser proclamados los resultados”, dijo este martes Jorge Valdivia, vocero del JNE.

En conferencia de prensa, anunció que hasta el momento desde las oficinas desconcentradas de la ONPE se han remitido 1.138 actas observadas en comicios, de las cuales se emitirán la misma cantidad de expedientes por cada caso en los JEE.

Jorge Valdivia, vocero del JNE, reiteró que a mediados de julio proclamarían resultados de segunda vuelta. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

“Hay 13 casos donde ya se va a dar recuento de votos de los cuales 11 ya están pendientes de programar porque primero tienen que pedir el sobre lacrado”, precisó para luego recordar que estas audiencias son programadas según cada JEE con presencia de los tres miembros del pleno.

Valdivia recordó que, en la primera vuelta, recibieron en total 68 mil actas observadas en las cinco elecciones, y que solo en el caso de la contienda presidencial recibieron 5 mil actas, en comparación a las 1.547 que han sido observadas hasta la fecha esta segunda vuelta.