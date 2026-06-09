Resumen
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reiteró que estima tener los resultados finales para proclamar a quien haya ganado la segunda vuelta presidencial para mediados de julio, debido al recuento de votos y los pedidos que esperan recibir de parte de los dos partidos políticos en contienda.
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