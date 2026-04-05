La Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza este domingo la segunda y última jornada nacional de capacitación presencial para miembros de mesa, con miras a las Elecciones Generales de Perú 2026 del 12 de abril.

La jornada se desarrolla entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en 4.210 locales a nivel nacional, donde los ciudadanos seleccionados reciben orientación práctica para cumplir adecuadamente sus funciones durante los comicios.

🔥 ¡Hoy es el día, miembro de mesa!



📝 Te esperamos en la segunda jornada nacional de capacitación presencial rumbo a las Elecciones Generales 2026.



🕗 La capacitación se realizará de 8 a. m. a 1 p. m.



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Según el organismo electoral, los equipos de capacitación de cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realizan sesiones que permiten a los participantes familiarizarse con el proceso de instalación de mesas, asistencia a votantes y escrutinio de votos.

La ONPE exhortó a todos los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, a completar su capacitación hasta el 11 de abril, al considerar que su labor es clave para garantizar la transparencia, fluidez y neutralidad del proceso electoral.

Además de las jornadas presenciales, los ciudadanos pueden capacitarse de manera virtual a través de la plataforma ONPEduca, donde tienen acceso a cursos, materiales gráficos y audiovisuales.

Herramientas y facilidades para el proceso electoral

El organismo informó que se han implementado métodos para agilizar el conteo de votos, como el escrutinio por etapas, el uso de hojas borrador y guías de cédulas.

Asimismo, en Lima Metropolitana y el Callao se utilizará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que permitirá facilitar el llenado de actas y la transmisión de resultados.

Para el día de la votación, los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a. m. en sus respectivos locales y firmar la hoja de asistencia. En caso de incumplimiento, podrían recibir una multa de S/ 275.

La ONPE recordó que quienes ejerzan el cargo recibirán dos refrigerios durante la jornada, una compensación económica de S/ 165 y, en caso de haber completado la capacitación, un día de descanso remunerado.

Restricciones electorales en marcha

En paralelo, las autoridades recordaron que el proceso electoral entra en su fase de restricciones progresivas conforme se acerca la fecha de los comicios. De acuerdo con Luis Ramos, especialista de la Dirección de Fiscalización del JNE, la difusión de encuestas electorales queda prohibida desde el lunes 6 de abril, por lo que solo podían publicarse hasta el día previo.

Asimismo, las actividades proselitistas, como mítines o cierres de campaña, podrán realizarse únicamente hasta el jueves 9 de abril. A partir del viernes 10 queda prohibida cualquier reunión o manifestación de carácter político, en cumplimiento del periodo de silencio electoral.

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JNE continúa capacitación a miembros de mesa para las elecciones del 12 de abril.



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En cuanto a la propaganda electoral, esta deberá suspenderse desde el sábado 11 de abril, es decir, 24 horas antes de la jornada electoral. Esto incluye la difusión de cualquier tipo de publicidad política en medios de comunicación, así como la exhibición de símbolos, lemas o elementos vinculados a organizaciones políticas, conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones.

Las autoridades también enfatizaron que estas restricciones buscan asegurar un entorno de reflexión para el electorado y evitar influencias indebidas en la decisión de los votantes en las horas previas al sufragio.

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