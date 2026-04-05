Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ONPE intensifica preparación de ciudadanos para jornada electoral. (Foto: ONPE)
ONPE intensifica preparación de ciudadanos para jornada electoral. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza este domingo la segunda y última jornada nacional de capacitación presencial para miembros de mesa, con miras a las Elecciones Generales de Perú 2026 del 12 de abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.