La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la defensa legal de este organismo electoral, representada por el abogado Víctor García Toma, presentaron una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) por la inscripción del partido Unidad Popular.

El objetivo es suspender los efectos de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial (PJ) en el caso de dicha organización política, de Duberlí Rodríguez, expresidente de dicho poder del Estado.

El recurso presentado solicita también que se disponga que el PJ, a través de cualquiera de sus órganos jurisdiccionales, se abstenga de dictar resoluciones que alteren el cronograma electoral.

El JNE fundamenta su solicitud en que existe un vicio competencial: que el juzgado ordinario ha excedido sus atribuciones al desconocer la distribución de competencias establecida en la Constitución entre el Poder Judicial y el organismo electoral.

La medida ante el TC había sido anunciada por Lucas Ghersi, otro de los abogados del máximo organismo electoral con la finalidad de que ningún juez toque los planillones de Unidad Popular.

Al respecto, García Toma afirmó que la agrupación política utilizó una “maniobra indebida” para mantenerse en carrera, ya que el sistema electoral peruano no contempla la figura de inscripciones provisionales.

“Esta demanda de amparo en materia electoral no puede afectar el cronograma electoral porque implicaría poner en peligro la seguridad jurídica y el normal desarrollo de los procesos electorales. Eso ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en el año 2005”, dijo a Canal N.

Como se recuerda, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó al pleno del JNE cumplir con la inscripción de Unidad Popular en dos días hábiles, bajo apercibimiento de multa individual y progresiva.