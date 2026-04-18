Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Raúl Noblecilla presentó su renuncia irrevocable al partido Podemos Perú tras confirmarse que su partido no obtuvo los votos necesarios para superar la valla, ni lograr integrar el Senado en las elecciones generales del 12 de abril.
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