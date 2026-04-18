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Raúl Noblecilla ejerció la defensa de Betssy Chávez ante la Comisión Permanente. (Foto: Congreso)
Raúl Noblecilla ejerció la defensa de Betssy Chávez ante la Comisión Permanente. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Raúl Noblecilla presentó su renuncia irrevocable al partido Podemos Perú tras confirmarse que su partido no obtuvo los votos necesarios para superar la valla, ni lograr integrar el Senado en las elecciones generales del 12 de abril.

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