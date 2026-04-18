Raúl Noblecilla presentó su renuncia irrevocable al partido Podemos Perú tras confirmarse que su partido no obtuvo los votos necesarios para superar la valla, ni lograr integrar el Senado en las elecciones generales del 12 de abril.

El abogado, quien también integró la plancha presidencial de José Luna Gálvez como segundo vicepresidente, oficializó su alejamiento en una carta que remitió al líder de Podemos y que compartió por redes sociales.

Comparto mi carta de renuncia a Podemos Perú.

Agradezco la oportunidad.

Actúo en coherencia con mis principios y continúo en la lucha por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y por la libertad del presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE… pic.twitter.com/IBQ9b2vRdO — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) April 18, 2026

En su mensaje de despedida, el letrado manifestó: “Actúo en coherencia con mis principios y continúo en la lucha por una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente y por la libertad del presidente Pedro Castillo y Betssy Chávez.”,

La salida de Noblecilla se produce luego de que el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún en proceso a nivel nacional, revelara que Podemos Perú no alcanzó los escaños esperados en la cámara alta y quedara fuera de la segunda vuelta presidencial.

En el documento formal remitido a la jefatura del partido, Noblecilla detalló los motivos de su retiro definitivo de la militancia, y dijo que su candidatura en Podemos se hizo por una invitación basada en “coincidencias programáticas”, incluyendo la liberación de Pedro Castillo y Betssy Chávez.