En lugar de continuar con este espacio colectivo, Ahora Nación buscó reuniones bilaterales con cada una de las agrupaciones políticas, con la intención de construir un nuevo frente electoral.

Fuentes de El Comercio señalaron que la decisión de abandonar la mesa obedeció al nuevo planteamiento de Ahora Nación: formar un frente no solo con partidos de izquierda o centroizquierda, sino también con fuerzas de derecha.

Esta estrategia fue confirmada por Carlo Magno Salcedo, secretario general de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación.

“La mesa fue impulsada en su momento por Ahora Nación porque creíamos en la necesidad de formar una coalición de izquierda. Pero con el transcurrir de los meses y a partir de una actualización del análisis de la coyuntura, de la situación particular que vive el país, nos hemos convencido de que el problema no es un conflicto de izquierda versus derecha, sino uno mucho más estructural”, dijo.

Tensiones en torno a Verónika Mendoza

Las mismas fuentes indicaron que Ahora Nación propuso que Nuevo Perú se sume a este nuevo frente, con la condición de no postular a Verónika Mendoza como precandidata presidencial. Precisaron que esta exigencia fue vista por Nuevo Perú como un gesto hostil.

Consultado sobre este punto, Salcedo respondió: “No es tan exacto. Lo que nosotros siempre hemos sostenido y hemos aclarado es que las conversaciones no se dieron con la señora Verónica Mendoza. ¿Y eso por qué? Porque en los medios se presentaba, en algún momento, la existencia de una alianza entre las personas de Alfonso López-Chau y Verónica Mendoza, pero las conversaciones siempre fueron de partido a partido”.

Además, agregó: “Lo que nos expresaron los compañeros de Nuevo Perú es que ella no iba a participar. Entonces, eso no vino de nosotros. Que ella no iba a formar parte no fue una exigencia nuestra, sino un dato de la realidad. Ese dato estaba ahí, presente en todo momento”.

Intentos de ampliar la coalición

Durante las conversaciones previas a la ruptura, las agrupaciones de la mesa unitaria –incluida Ahora Nación– acordaron invitar al Partido Morado y al Partido del Buen Gobierno, con la intención de incorporar sectores del centro político. Sin embargo, ambas declinaron la invitación.

Antes de su salida, Ahora Nación también propuso invitar a Libertad Popular, partido liderado por Rafael Belaunde y Pedro Cateriano. Esta sugerencia fue rechazada por Nuevo Perú, que consideró que dicho partido no encajaba en una alianza de centroizquierda.

Voces del Pueblo entra en escena

Tras la salida de Ahora Nación, los integrantes de la mesa unitaria convocaron al partido Voces del Pueblo, liderado por el congresista Guillermo Bermejo.

El presidente de esa agrupación, Ronald Atencio, explicó: “Nosotros, como Voces del Pueblo, decidimos señalar cuáles son nuestros principales temas de convergencia, que nos van a permitir la posibilidad de celebrar una alianza. Entonces, hicimos un primer documento llamado ‘Primer Manifiesto’. En este señalamos los puntos importantes que nos unen, que son, por ejemplo, convocar a una asamblea constituyente que cambie la actual Constitución Política”.

El manifiesto fue firmado inicialmente por Voces del Pueblo, el PTE y Nuevo Perú. Luego se sumaron los representantes de Primero la Gente, detalló Atencio.

“Entonces los compañeros de Primero La Gente fueron convocados, revisaron el manifiesto, no vieron mayor inconveniente y decidieron unirse para gestar la alianza electoral”, señaló.

El último domingo, los cuatro partidos firmaron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su voluntad de construir una alianza con miras a un gobierno “de ruptura”.

Recientemente, el programa “Punto Final” reveló que Primero la Gente logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a pesar de presentar más de 4.000 firmas falsas.

El Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares contra su personero legal, Marco Zevallos, por presuntos delitos de falsificación de documento privado y uso de documento falso en agravio del Estado. El caso está a cargo del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima.

Guillermo Bermejo, “candidato natural”

Ronald Atencio también adelantó que Guillermo Bermejo es el “candidato natural” de Voces del Pueblo para la presidencia.

“Nosotros ya lo hemos expresado, ya lo hemos señalado. En la interna hemos acordado que la persona que llevaríamos como candidato presidencial es Guillermo Bermejo. Y en la mesa de negociación nosotros pondremos definitivamente nuestra carta”, afirmó.

Bermejo enfrenta un proceso judicial por obstrucción a la justicia, por el cual la fiscalía solicita siete años y seis meses de prisión. Según la acusación, habría intentado influir, mediante terceros, en un proceso donde también se le vincula con el delito de terrorismo.

El programa “Panorama” reveló que un colaborador eficaz ha acusado a Bermejo de usar recursos del Congreso para promover su candidatura presidencial en diversas provincias del país.

El parlamentario ha negado esas imputaciones: “El Ministerio Público manipula, mete preso a la gente durante un año y luego la sacan [...] con tal de que digan cualquier cosa”, dijo a “Panorama”.

¿Pedro Castillo al Senado?

Consultado sobre una eventual candidatura del expresidente Pedro Castillo al Senado, Atencio respondió con cautela: “Es algo que también se ha comentado un poco, pero lo que tenemos como prioridad es terminar de gestar una posible alianza”.

Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado de diciembre de 2022 y por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. El juicio oral por el primer caso ya está en curso, y la fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de cárcel.

Atencio puntualizó: “Siempre ha estado nuestra solidaridad con el presidente Pedro Castillo. Yo en algún momento fui su abogado y lo defendí. Pero por el momento, sería un poco irresponsable asumir una posición [sobre su candidatura]. Todo lo que vaya a generarse a partir de ahora corresponderá a una decisión colegiada de la mesa”.

La postura de Libertad Popular

Por su parte, Rafael Belaunde, presidente de Libertad Popular, confirmó a El Comercio que ha mantenido conversaciones con Alfonso López-Chau, pero aclaró que no se ha pactado ninguna alianza.

“Sí me he reunido con él y hemos intercambiado algunos puntos de vista. En el plano político, nosotros [los miembros de Libertad Popular] estamos en contra de cualquier asamblea constituyente o de cambiar la Constitución. [...] En otros temas, como la necesidad de una agenda social mucho más agresiva, retomar la vivienda social, la inversión pública, hemos tenido coincidencias; sin embargo, no hemos tenido una mesa de trabajo con miras a una alianza”, dijo.

Belaunde fue claro respecto a los límites de su partido: “Lo que creo es que se puede trabajar en un frente más de centro, que abarque desde la centro izquierda hasta la centroderecha, prescindiendo de los extremos”.

De cara a las elecciones generales de 2026, el mapa político sigue fragmentado y en constante reacomodo.