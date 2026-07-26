Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No es que se quieran. Naranja con celeste no combinan bien. Quedó claro desde el 2020 cuando Rafael López Aliaga tomó las riendas de Solidaridad Nacional, la rebautizó Renovación Popular y se lanzó al congreso complementario como la nueva derecha del pueblo, haciendo muecas inamistosas hacia Fuerza Popular. Perdió estrepitosamente pero se recuperó en el 2021 gracias a dos bastiones en los que el fujimorismo había perdido energía: Lima y el conservadurismo religioso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.