El gobernador de La Libertad, César Acuña, aseguró que las coordinaciones que hace con el Ejecutivo son “gestiones” a favor de su región, al ser consultado sobre una posible alianza que existe entre su partido político, Alianza Para el Progreso (APP) y el Gobierno de Dina Boluarte.

“En cuanto a la alianza (con el Ejecutivo), ¿quién no quiere progreso para su región? La única forma de tener obras emblemáticas es gestionar ante el Ejecutivo. Creo que lo he dicho un montón de veces, que yo a Palacio (no he ido) más de cuatro o cinco veces”, respondió ante la prensa.

Acuña participó en un evento de firma de una adenda para destrabar el proyecto Chavimochic en Trujillo junto al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y la ministra de Nelly Paredes, de Desarrollo Agrario y Riego.

Declaraciones de Otárola y Acuña

Tal y como informó El Comercio, en sus primeros cinco meses de gestión, Acuña Peralta registra 37 actividades oficiales con Boluarte , ministros y altos funcionarios del Gobierno. En promedio, se habla de un encuentro cada cuatro días.

El gobernador y presidente del partido político APP aseguró que sus constantes reuniones con Dina Boluarte y miembros del Gabinete no son visitas sino “gestiones” para obras en La Libertad.

“Un buen gobernador, un buen alcalde tiene que ser gestor y luego se van a ver los resultados a futuro. Las grandes obras emblemáticas no las hace el gobierno regional o local, lo hace el gobierno nacional y para esto tenemos que hacer gestiones. Más que visitas, son gestiones y habrá posiblemente 200 gestiones durante los cuatro años”, estimó.