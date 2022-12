La presidenta Dina Boluarte dijo que Pedro Castillo se negó a recibirla o a seguir escuchando sus consejos como parte de la plancha presidencial tras la caída del gabinete de Aníbal Torres, y precisó que este último habló con ella y reconoció que no había quemado una “bala de plata” con la cuestión de confianza.

En entrevista a RPP, la jefa de Estado recordó que el día que renunció todo el gabinete de Aníbal Torres luego que el Congreso rechazó “de plano” la cuestión de confianza, ella se acercó a hablar con el entonces primer ministro.

“Ese viernes cuando Betssy Chávez jura como premier, horas antes, 8 a.m., nos llamaron para un Consejo de Ministros pero era para firmar nuestra renuncia, que era obvio porque ya había renunciado el premier”, recordó.

“Me acerco cuando lo veo un poco desencajado, y le dijo ‘Dr. Aníbal, ¿usted sabe que no quemó ninguna bala de plata, verdad? Y él me asienta con la cabeza y sí. ‘Y ahora, ¿qué va a pasar Dr. Aníbal?’ y me dice ‘Doctora, hable con el presidente’. ‘Pero sobre hechos consumados, ¿qué hablo?”, precisó.

Boluarte dijo que, ante la insistencia de Torres, fue a buscar a Pedro Castillo a su despacho pero tras dos horas de espera, y de ver cómo otras personas entraban y salían, reconoció que el entonces presidente no la quería recibir.

“Quien no ha querido recibirme para conversar ha sido el expresidente Pedro Castillo. Yo todavía quise conversar con él, hasta el último minuto de todo lo trágico que ya sabemos”, resaltó la presidenta.

También recordó que fue en agosto cuando empezó a distanciarse del Castillo Terrones, cuando tuvieron una conversación previo a su viaje a Colombia para participar en la sucesión de Gustavo Petro.

“Voy a guardarme en reserva pero conversamos temas de gestión, temas del ministerio, cosas muy importantes que no nos logramos entender. Ahí me puse firme con el presidente y le dije que yo no voy a seguir recomendando, aconsejando porque estoy arando en el desierto”, rememoró.