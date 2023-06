La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió su saludo al Congreso y lo exhortó a trabajar en conjunto con el Gobierno en beneficio de la ciudadanía, durante un discurso por el Día del Campesino.

En sus palabras, la jefa de Estado destacó la labor del Legislativo al aprobar una ley de junta de usuarios que el Ejecutivo va a promulgar para beneficiar al sector agrícola.

Al respeto, señaló que esto se logra con un “trabajo en conjunto, no polarizado, no poniéndonos frente a frente. Eso no beneficia al pueblo peruano”, dijo en el evento realizado en Huamanga, Ayacucho.

Dina Boluarte en Ayacucho por el "Día del campesino"

“Desde acá mi saludo al Congreso para poder trabajar unidos en beneficio de la población que está acá presente, reclamando que sus proyectos se hagan históricos y se hagan realidad”, aseveró.

Dina Boluarte insistió en varias oportunidades la importancia de trabajar sin enfrentamientos para sacar adelante al país.

“El Perú está por encima de sus problemas, la nación está por encima de sus obstáculos. Nos tenemos que encontrar en ese abrazo fraterno, ese único corazón”, manifestó la mandataria.

Boluarte participó en este evento acompañada por algunos ministros encabezados por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien expresó su respaldo a la presidenta.