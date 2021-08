Conforme a los criterios de Saber más

El primer ministro Guido Bellido anunció ayer que el Gabinete acudirá al pleno del Congreso a pedir el voto de confianza el jueves 26 de agosto. Esto lo informó después de una reunión con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y los vicepresidentes Lady Camones y Enrique Wong.

En el encuentro, Bellido indicó que quiere que el Ejecutivo trabaje coordinadamente con el Parlamento para garantizar la gobernabilidad. Afirmó también que es un demócrata. También adelantó que el Gobierno alista un ‘shock’ de inversión pública.

Por otro lado, no insistió en el pedido de Perú Libre de presidir la Comisión de Educación, tema que quedó zanjado el jueves por la noche luego de que la Junta de Portavoces rechazara la reconsideración total del cuadro de comisiones planteada por el oficialismo.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, Bellido señaló que esa fue una decisión tomada por otro poder del Estado e indicó que alcanzará “algunos criterios para mejorar y tener un clima de estabilidad en el país”. “Consideramos que esto no va a ser durante los cinco años, sino que como todo inicio existen algunos desencuentros, pero tenemos la firme esperanza de que todos vamos a estar en una misma dirección”, señaló.

A su turno, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, expresó que es facultad del Congreso tomar la decisión de darles o rechazar la confianza. “Si quieren nos dan, y si no quieren, no nos dan. Si no nos dan, tranquilamente nos vamos a nuestras casas. No vamos a protestar por eso. [...] Claro que sería bueno que no lleguemos a extremos”, indicó.

En relación con los casos abiertos en contra de los miembros del Ejecutivo –tanto a nivel fiscal como en el Congreso–, el jefe del Gabinete mencionó que las investigaciones deben demostrar si tales imputaciones son ciertas. Al respecto, Torres recalcó que el gobierno no interferirá en las decisiones del Congreso ni del Poder Judicial, porque son órganos autónomos.

“Bienvenidas las investigaciones, la cosa es que se haga objetivamente y rápidamente”, indicó el titular de Justicia. Añadió que no se puede gastar el dinero del Estado en investigaciones que no lleguen a ninguna conclusión.

“Si se dice que van a investigar y que en las elecciones ha habido fraude, que presenten una sola prueba. No la han podido presentar durante el transcurso de los recursos de nulidad que han planteado”, aseveró.

Bellido también se pronunció sobre las versiones sobre la propuesta de la participación de ronderos en la seguridad ciudadana. Explicó que nunca se ha planteado desplazar a las rondas hacia las áreas urbanas, sino que más bien quieren fortalecer las juntas vecinales en trabajo conjunto con la policía. Invitó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a conversar con el presidente Pedro Castillo.

Pero Torres comentó que propondrá que las Fuerzas Armadas colaboren para combatir la inseguridad ciudadana, ya que el trabajo de la PNP es insuficiente. “Ya sé cómo van a venir las críticas solamente por poner obstáculos. Eso no es extraño en cualquier país civilizado”, declaró.

Además, el ministro Torres ofreció algunas sugerencias al Congreso, entre ellas la reforma del sistema de justicia, en especial la de la Corte Suprema, “estableciendo que no todos los magistrados pueden ser seleccionados por la Junta Nacional de Justicia, sino que también deben haber magistrados elegidos; si no queremos que los elija toda la sociedad, pues que los elijan todos los abogados del Perú”.

También planteó que la imputabilidad penal no sea a partir de los 18 años, sino de los 16 o 14 años. “¿Pero qué dicen los legisladores? ‘No, eso no se puede porque hay un tratado internacional, el Pacto de San José, que lo prohíbe’. Señores, sí se puede, se denuncia el pacto en ese extremo”, dijo. Sus propuestas no han llegado acompañadas de documentos formales.

Por otro lado, Bellido informó que el Consejo de Ministros acordó prorrogar el estado de emergencia en el Vraem, y que se amplió por 180 días la emergencia sanitaria en el país ante la llegada de la tercera ola del COVID-19.

Además, el jefe de la PCM anunció que ha pedido que la Sunat proporcione la relación de las 500 principales empresas deudoras del Estado, después de que algunas compañías pagaran sus obligaciones pendientes.

Torres plantea reforma económica

En la conferencia, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, hizo pocos anuncios concretos. Pero sí tuvo una defensa política de la gestión al recalcar que la población no debía dejarse llevar por los discursos que señalan que ellos son comunistas, chavistas o terroristas.

“Hay un pequeño sector que ha perdido las elecciones y que se ve afectado económicamente. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que atacar los monopolios, pero entendamos bien: los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes son negativas para todos; porque son las que fijan los precios y los intereses”, señaló Torres.

El ministro además señaló que el Congreso puede trabajar una “profunda reforma de la Constitución en materia económica”, en relación con los monopolios. “Si hacen esas grandes reformas, no será necesaria la asamblea constituyente”, expresó.

De otro lado, Torres anunció medidas legales si se repiten las agresiones frente a su vivienda.