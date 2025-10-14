¿Quién es quién en el primer Gabinete Ministerial de José Jerí?

Cinco días después de jurar como presidente de la República, José Jerí logró finalmente conformar su primer Gabinete Ministerial. No fue una tarea sencilla: el proceso estuvo marcado por cambios de última hora, negativas y la necesidad de tejer consensos con los partidos a los que debe el cargo que hoy ostenta, precisaron diversas fuentes de El Comercio.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en el Ministerio de Justicia. El abogado Walter Martínez Laura, quien finalmente juró al cargo, aceptó la designación apenas unas horas antes de la ceremonia. Según fuentes de El Comercio, Jerí recurrió a él como plan B, luego de que fracasara su primera opción.

El presidente y su primer ministro, Ernesto Álvarez, habían previsto nombrar al abogado Wilber Medina, conocido por haber sido defensor legal del fallecido expresidente Alan García. La resolución suprema que lo designaba ya estaba redactada. Sin embargo, la decisión se vino abajo debido a la fuerte oposición de dirigentes del Partido Aprista, revelaron fuentes cercanas al proceso.

En Justicia: un hombre de confianza

Walter Martínez no es un desconocido para Jerí. Las mismas fuentes aseguran que existe una relación previa entre ambos. Martínez se desempeñó como director de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y antes trabajó en la Comisión de Presupuesto del Congreso entre 2021 y 2022, precisamente cuando Jerí integraba dicho grupo de trabajo, que luego presidió en el periodo 2023-2024.

Como funcionario del Ministerio de Justicia, Martínez defendió públicamente la ley sobre crimen organizado aprobada por el actual Congreso, una norma duramente cuestionada por diversos sectores. En una entrevista concedida a este Diario el año pasado, justificó la necesidad de esa reforma.

En Defensa: absuelto en fuero militar

El nuevo titular del Ministerio de Defensa, el general EP (r) César Díaz Peche, integró el Comando Chavín de Huántar durante la operación de rescate de rehenes en 1997. También fue comandante general de la Región Militar del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), comandante general de la V División de Ejército – Iquitos, y jefe del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (COPERE),

Fue sentenciado a tres años de prisión en el 2019, por el delito de exceso en el ejercicio del mando, según una resolución emitida por la Sala Suprema de Guerra del Tribunal Supremo Militar Policial.

El tribunal concluyó entonces que Díaz Peche había ordenado, de manera verbal y sin sustento formal, la entrega de varios motores fuera de borda —que estaban bajo administración temporal de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) para operaciones militares— a un civil.

Sin embargo, luego la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial anuló la condena y lo absolvió de los cargos.

En Cancillería: un diplomático de carrera

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, es un diplomático de carrera con larga trayectoria en el servicio exterior. Ha sido embajador del Perú en Estados Unidos, viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático.

Además, representó al país como embajador permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ocupó el cargo de jefe de Gabinete del ministro de Relaciones Exteriores en dos ocasiones.

En el MIDIS: el respaldo de Acuña

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la designación también tuvo matices políticos. Desde el fin de semana pasado, fuentes de El Comercio informaron que el partido Alianza para el Progreso (APP) había acercado al Ejecutivo varias hojas de vida de personas cercanas a su líder, César Acuña, con miras a ocupar esa cartera.

El secretario general de APP, Luis Valdez, negó entonces la versión en diálogo con este Diario. Sin embargo, la abogada Lesly Shica Seguil terminó siendo nombrada ministra.

Shica no es una figura ajena al entorno de Acuña: fue candidata al Congreso por APP en las elecciones extraordinarias de 2020. Tras no obtener un escaño, renunció al partido.

En el MEF: un perfil técnico

La nueva ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, es economista por la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, en Japón.

Ha ejercido como viceministra de Economía, directora de Inversiones Descentralizadas en ProInversión, consultora en políticas de ingresos públicos y descentralización fiscal y jefa del Departamento de Estudios Económicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el Interior: con trayectoria

El general PNP en retiro Vicente Tiburcio asumió como ministro del Interior. Se trata de una figura reconocida dentro de la policía.

Tiburcio integró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y fue uno de los agentes que participaron en la operación “Victoria”, que permitió la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

Fue comandante general de la PNP, dirigió la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Informe en desarrollo…