A pesar de la Junta de Portavoces del Parlamento había programado para el jueves la votación de la moción de censura directa, promovida por Fuerza Popular, en contra del ministro de Salud, Hernán Condori, un sector de la oposición habría optado por interpelarlo primero, a fin de cumplir el debido proceso y evitar futuras acciones del Ejecutivo en el sistema de justicia.

“Ha habido otra reunión ayer [miércoles], se ha visto que es necesario primero hacer la interpelación. Y si no satisface la respuesta [de Condori], iremos por la censura […] No se puede considerar una visita a la Comisión de Salud como una interpelación, se ha decidido hacer todo conforme a la norma”, explicó el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya a El Comercio.

Montoya afirmó que Condori tiene una serie de cuestionamientos en contra sobre su idoneidad respeto a su profesionalidad, después de que se revelara que promocionaba en redes sociales la venta de agua arracimada.

Al respecto, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo que están evaluando la situación con la Oficialía Mayor del Congreso, “porque hay jurisprudencia dividida” sobre si se puede o no censurar a un ministro de Estado, si este antes no ha sido interpelado.

“Nosotros vamos a analizar [esto], no tenemos una decisión sobre si vamos o no a insistir. No queremos ser un obstáculo tampoco, o que el tema pueda dar lugar a que apelen [desde el gobierno], o digan que se hizo sin respetar el debido proceso, el derecho a la defensa”, manifestó a este Diario.

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, indicó que su bancada está a favor con que el ministro de Salud “sea removido del cargo”, pero se debe respetar el reglamento del Parlamento sobre el camino para una censura.

“El oficial mayor ha quedado en realizar un informe técnico sobre el tema [si se puede ir a una destitución directa]. Nosotros estamos de acuerdo [con la salida de Condori], pero no se puede incurrir en actos antirreglamentarios, sino, luego van al Tribunal Constitucional, revocan la decisión y el Congreso queda como una institución que no actúa con seriedad”, expresó.

Salhuana, en comunicación con El Comercio, remarcó que Condori, más allá de los cuestionamientos que pesan en su contra por presunta corrupción en Junín, no ha demostrado, en un mes en el cargo, tener las competencias y la capacidad para gestionar un sector como Salud.

“No hay políticas claras, no genera mayor adhesión del sector de profesionales de la salud, el Colegio Médico ha pedido su cambio y hay quejas sobre el proceso de vacunación [contra el COVID-19]. Se nota que hay impericia. Al tratarse de la vida de los peruanos, se requiere a una persona con prestigio y trayectoria en este ministerio. El presidente debe ver más allá de Perú Libre”, agregó.

(Foto: El Comercio)

Por su lado, el vocero de Somos Perú, Wilmer Elera, refirió que el voto de confianza que un sector de su agrupación le brindó al Gabinete Ministerial, dirigido por Aníbal Torres, “no es un cheque en blanco” y que el “siguiente paso es censurar” a los ministros de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro.

Elera señaló que su bancada espera que se desarrolle “un debido proceso”, es decir, “primero la interpelación y luego la censura” a Condori.

Desde el Ejecutivo, el primer ministro, Aníbal Torres, dijo que se tendrá que “hacer una evaluación” sobre la situación del titular del Salud, porque “tenemos que escuchar las críticas tanto de los que nos apoyan, como de los de la oposición”. “Y si es necesario hacer correcciones, hay que hacerlo. Por otro lado, el Congreso tiene la facultad de la censura”, añadió a RPP Noticias.

El punto de vista de los expertos

El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que el inciso A del artículo 86 del reglamento del Parlamento es claro, en el sentido, de que la censura solo procede después de que un ministro sea interpelado o invitado para informar sobre una situación.

“Se interpreta que la invitación es al pleno. Una comisión [como la de Salud, a donde fue citado Condori] no puede ufanarse la insatisfacción de todo el Congreso. En una comisión, los integrantes no pasan de 15 o 20 personas, no puede irrogarse la insatisfacción como si fuera todo el hemiciclo. El informe [del ministro] tiene que ser ante el pleno”, subrayó a este Diario.

Cevasco también indicó que la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra Condori no tendría validez después de la interpelación al titular de Salud.

“La lógica establece que la censura se presenta después de haberlo escuchado, no tendría sentido si fue realizada antes. Claro, que tienen que actualizarla [después]”, acotó.

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en temas parlamentarios, tuvo una postura diferente, al sostener que sí se puede “censurar directamente” a un ministro, si es que este se ha presentado antes en una comisión del Congreso.

“No se puede judicializar la política y tampoco politizar la justicia. Un ministro de Estado, cualquiera que sea, si tiene serios cuestionamientos de idoneidad para el cargo, no vale la pena demorarse en una estación de preguntas para que responda lo que ya es de conocimiento público, lo que corresponde es la censura. Y si un ministro demanda esto ante el Poder Judicial, estaría judicializando los actos políticos, que provienen del balance de poderes”, remarcó.

¿Y la moción de vacancia?

Montoya, de otro lado, indicó que la intención de un sector de la oposición es que la admisión a trámite de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo pueda ser debatida y votada este jueves por la tarde.

Añadió que sí cuentan con los 52 votos para que la solicitud de destitución sea admitida y se cite al mandatario y a su abogado al pleno.

“Sí, tenemos los votos, no le voy a decir [quiénes se han sumado], pero si llegamos a esa cantidad [52 votos]”, manifestó.

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, dijo que él votará a favor de la admisión de la moción de vacancia y adelantó que posiblemente cuatro integrantes, más allá de los cinco que ya firmaron el documento, que también lo harían.

(Infografía: Jean Villalobos | Data: René Zubieta)

Durante un viaje en Mala (Cañete, Lima), el presidente Castillo consideró que la nueva moción de vacancia en su contra parte de “un grupo” de congresistas “que tiene su propia agenda”. “Somos respetuosos de democracia, es necesario que en algunos puntos nos hagan ver algunos errores, nosotros hemos venido a servir al país”, indicó a Latina Noticias.

Más información

Salhuana indicó que APP aún no ha revisado la moción de interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Agregó que en las próximas horas se reunirán para tomar una posición colectiva.

La moción de interpelación contra Condori es promovida por Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y Partido Morado. Tiene nueve preguntas, entre ellas si el ministro de Salud tiene o no la especialidad de ginecología y obstetricia.

En pliego interpelatorio, también se le pide a Condori precisar las circunstancias en las que promocionó y comercializó “agua arracimada” y se le cuestiona por la compra de un tomógrafo en Junín, que ha sido observada por la contraloría.

El paso a paso

1. La solicitud de interpelación se presenta a través de una moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas (20), y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Este texto tiene preferencia en el orden del día y es visto en el pleno ante que cualquier otra moción pendiente en la agenda.

2. Según establece el inciso B del artículo 83 del reglamento del Congreso, la moción de interpelación es admitida a trámite con el voto de por lo menos un tercio de los congresistas hábiles (44). La votación se realiza “indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción”.

3. El pleno del Congreso acuerdo el día y la hora para que los ministros respondan a la interpelación. Esta no se puede realizar, “en ningún caso”, antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. “Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial”, agrega la norma.

4. Después de una interpelación o de la concurrencia de los ministros al Congreso, los parlamentarios pueden presentar una moción de censura. Se requiere de las firmas del 25% del número legal de legisladores, es decir 33. La votación se realiza entre el cuarto y décimo día después de su presentación. Para aprobarla, se necesita 66 votos.