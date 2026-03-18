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JNJ mantiene decisión de no ratificar a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo. (Foto: Andina)
JNJ mantiene decisión de no ratificar a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió mantener la decisión de no ratificar a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo, tras desestimar el recurso de reconsideración que había presentado contra la medida adoptada previamente.

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