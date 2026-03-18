El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió mantener la decisión de no ratificar a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo, tras desestimar el recurso de reconsideración que había presentado contra la medida adoptada previamente.

De acuerdo con la información oficial difundida por la JNJ, el colegiado concluyó que los argumentos expuestos por el magistrado no resultaban suficientes para modificar la resolución n.º 018-2026-PLENO-JNJ, emitida el 26 de enero.

La decisión fue adoptada luego del análisis de la ponencia n.º 05-2026-MTCV/JNJ, en el marco del procedimiento de evaluación integral y ratificación contemplado en el artículo 154 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, el pleno rechazó el extremo del recurso en el que Sánchez Velarde alegaba una presunta vulneración del principio ne bis in idem. Según la entidad, no se acreditó afectación a dicho principio, por lo que no correspondía variar lo resuelto.

Con esta determinación, la Junta Nacional de Justicia dispuso dar por concluido el procedimiento y declarar agotada la vía administrativa, ordenando el archivo del caso conforme a la normativa vigente.

Decisión adoptada en enero

En enero, la JNJ acordó por mayoría no ratificar a Sánchez Velarde como fiscal supremo, en el marco del proceso de evaluación integral previsto en la Constitución. De acuerdo con el informe respectivo, el magistrado no cumplió de manera integral con los criterios de idoneidad e integridad requeridos para su permanencia en el cargo.

Dicho análisis incluyó aspectos como la conducta funcional, la calidad de sus decisiones y su desarrollo profesional, entre otros elementos considerados en el proceso de ratificación.