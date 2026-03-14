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Luna cuestiona al Ejecutivo y dice que su bancada podría negar voto de confianza. (Foto: Andina)
Luna cuestiona al Ejecutivo y dice que su bancada podría negar voto de confianza. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que su agrupación política evalúa no otorgar el voto de confianza al gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, debido a desacuerdos con las acciones adoptadas por el Ejecutivo.

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