El candidato presidencial y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que su agrupación política evalúa no otorgar el voto de confianza al gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, debido a desacuerdos con las acciones adoptadas por el Ejecutivo.

En declaraciones a RPP afirmó que la bancada aún analiza su posición y espera que el Gobierno adopte medidas frente a la actual coyuntura política.

“ Nosotros estamos evaluando no darle el voto de confianza [al gabinete Denisse Miralles]. Espero que el presidente tenga su escenario posible porque está viendo que las bancadas están anunciando que la señora no da la talla”, manifestó.

Luna sostuvo además que su agrupación mantiene una posición de distanciamiento respecto al Ejecutivo y que no participará en reuniones convocadas por el Gobierno mientras continúe la actual situación.

“ Con las acciones que están tomando, nosotros no estamos de acuerdo. Primero, no participamos en nada, ni siquiera hemos ido a visitarlo y ni siquiera vamos a ir a ninguna reunión con el Ejecutivo. Así de separados estamos nosotros”, indicó.

El líder de Podemos Perú también señaló que las decisiones de su bancada se adoptan de forma colectiva y descartó que un solo integrante tenga capacidad de definir la postura del grupo parlamentario.

En ese sentido, se refirió a los comentarios realizados por el congresista Guido Bellido en la red social X, quien fue uno de los primeros en mencionar al legislador José María Balcázar en el debate político reciente.

“ Él no tiene decisión en la bancada. La bancada somos todo un grupo y además contamos con el Comité Ejecutivo Nacional; tomamos decisiones colegiadas”, afirmó.

Las declaraciones de Luna se producen pese a que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, reiteró recientemente que el Gobierno no contempla la privatización de Petroperú, empresa estatal que atraviesa una compleja situación financiera.

“Petroperú no se privatiza”, sostuvo la jefa del Gabinete, quien explicó que la actual administración recibió la compañía al borde de la quiebra.

Según indicó, el Ejecutivo optó por una intervención basada en criterios técnicos y jurídicos, que incluyó la emisión de un decreto de urgencia para optimizar la operatividad de la empresa y establecer un plan de manejo de su deuda con acreedores.

La premier también informó que se inició un proceso de reestructuración interna, que redujo el número de gerencias de la empresa estatal de 39 a 19 como parte de las medidas para mejorar su gestión.

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