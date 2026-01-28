El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, sostuvo que su agrupación respalda una eventual vacancia contra el presidente de la República, José Jerí. Señaló que la posición del partido ya está definida y que consideran grave la situación que involucra al jefe del Estado.

“La posición de Avanza País es que consideramos que es grave lo que está sucediendo con el presidente. Toca que haya una censura o una vacancia, eso depende de lo que vaya a decidir la mesa directiva. Nosotros tenemos el asunto ya bastante definido”, afirmó a Canal N.

Williams añadió que su bancada considera que el mandatario “ya no da para más” y que, por ello, impulsarán que el tema sea abordado en el Pleno.

“Vamos a suscribirnos también para hacer que se adelante o que se haga una sesión extraordinaria del Congreso, para de una vez debatir el asunto y poder definir lo que está sucediendo”, señaló.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que ya suman siete las mociones presentadas en el Congreso contra el presidente José Jerí.

En estos documentos se cuestionan, entre otros puntos, reuniones no registradas con el empresario Zhihua Yang, las cuales, según los firmantes, vulnerarían principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público.