Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

JNE regula inscripción y control de encuestadoras con nuevo reglamento. (Foto: Andina)
JNE regula inscripción y control de encuestadoras con nuevo reglamento. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, que establece los procedimientos de inscripción, renovación y cancelación de las empresas dedicadas a la elaboración y difusión de encuestas de intención de voto y simulacros electorales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Vladimir Cerrón niega pacto para elección de José María Balcázar y habla de “frente antiderechista”
Gobierno

Vladimir Cerrón niega pacto para elección de José María Balcázar y habla de “frente antiderechista”

Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero
Actualidad

Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero

José María Balcázar sigue sus reuniones con políticos, pero no aún define a su Gabinete Ministerial: los entretelones de su segundo día en Palacio
Gobierno

José María Balcázar sigue sus reuniones con políticos, pero no aún define a su Gabinete Ministerial: los entretelones de su segundo día en Palacio

Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos
Política

Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos