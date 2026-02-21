Congreso: parlamentarios tendrán semana de representación del 23 al 27 de febrero

El Congreso de la República iniciará su semana de representación parlamentaria, correspondiente al mes de noviembre del presente año, del lunes 23 al viernes 27.

Así lo establece el documento enviado a los congresistas por el oficial mayor del Poder Legislativo, Giovanni Forno, donde se precisa el acuerdo de la Junta de Portavoces adoptado sobre el tema.

De esta manera, se dará cumplimiento a lo establecido en el inciso f del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República.

En este se indica que la semana de representación consiste en cinco días laborables continuos al mes durante los cuales el parlamentario se traslada hasta su circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo.

En ese lapso los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.

La semana de representación se dispone a fin de que los parlamentarios cumplan con la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Con ese fin, los congresistas viajan a la circunscripción electoral por la cual fueron electos, o a alguna otra.

En el caso de los representantes elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, estos deberán de consignar siete días calendario continuos en esa circunscripción.

