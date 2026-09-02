El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió este miércoles, por mayoría, al magistrado Pedro Hernández Chávez como nuevo presidente de la institución.

Durante la misma sesión, los magistrados eligieron a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta del Tribunal Constitucional y a Francisco Morales Saravia como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

La sesión del Pleno fue convocada para las 3 de la tarde en la sede del Tribunal Constitucional, ubicada en San Isidro, y contó con la participación de los siete magistrados que integran actualmente el máximo órgano de justicia constitucional: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

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Las nuevas autoridades del TC juramentarán sus respectivos cargos este viernes 4 de setiembre a las 10 de la mañana, en la sede institucional de San Isidro.

Hernández Chávez asumirá así la conducción del Tribunal Constitucional, órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y resolver, entre otros procesos, las demandas de inconstitucionalidad, los procesos competenciales y los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento que llegan a su conocimiento en última instancia.