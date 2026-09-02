Pedro Hernández, elegido presidente del Tribunal Constitucional. (Foto: TC)
Pedro Hernández, elegido presidente del Tribunal Constitucional. (Foto: TC)
Por Redacción EC

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió este miércoles, por mayoría, al magistrado Pedro Hernández Chávez como nuevo presidente de la institución.

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