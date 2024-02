La excongresista y dirigente de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza insiste en señalar al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, como responsable de la polémica en torno a la construcción de un almacén de dicho poder del Estado en Ancón. Asimismo, afirma, en diálogo con El Comercio, que la Mesa Directiva tenía conocimiento de esta obra.

A fines de enero, Espinoza dejó ser titular Dirección General de Administración del Poder Legislativo (DGA). De acuerdo con fuentes de El Comercio, su salida fue motivada por un reportaje de “Panorama” que dio a conocer la construcción del referido almacén, cuyo costo asciende a casi S/. 10 millones.

Espinoza dijo a este Diario que la obra aún no está en etapa de construcción y que se trata de expediente técnico de siete folios. “Ese expediente técnico tenía dos acuerdos de la Mesa Directiva anterior y se contrata en junio de 2023, un mes antes de que salga la mesa de [José] Williams”, indicó.

Luego de la emisión, la Mesa Directiva, integrada por Alejandro Soto (APP), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País), acordó dar por concluida la designación de Espinoza en la DGA y solicitar una auditoría a su gestión.

Tras la revelación del programa dominical, Espinoza envió un oficio a Soto con los detalles del proyecto y señalando que todo era de conocimiento del oficial mayor. No obstante, Forno rechazó dicha información.

- ¿La Mesa Directiva y el oficial mayor tenían conocimiento sobre el proyecto de Ancón?

El oficial mayor (Giovanni Forno) tenía conocimiento y también la Mesa Directiva y el Consejo Directivo porque el 17 noviembre del 2023 se aprueba el presupuesto en la Mesa Directiva y días después en el Consejo Directivo. Incluso uno de los vicepresidentes me dijo: “Marisol, cómo no vamos a tener conocimiento si cuando sustentaste, el oficial mayor me envió el PPT (PowerPoint), en el que estaban todos los montos que se van a asignar para pagos y para obras”.

Luego de la aprobación del Consejo Directivo pasó a la Comisión de Presupuesto y posteriormente a la aprobación en el pleno, que es el Presupuesto General de la República.

PPT enviado a los integrantes de la Mesa Directiva.

-¿Había manera de dejar sin efecto el proyecto?

Para que deje de tener efecto (el acuerdo de la Mesa Directiva anterior), lo único que tenía que hacerse era derogarlo o dejarlo sin efecto y eso no lo hace la DGA sino la Mesa Directiva y su oficial mayor.

-¿Qué está ocurriendo en la Oficialía Mayor?

Desconocen los procesos y procedimientos. Puedes cometer errores, pero no puedes mentirle o desinformar a tu jefe, que en este caso es el presidente del Congreso, no le puedes decir en una carta que le hicieron conocimiento de una resolución, primero porque las resoluciones se publican y segundo porque las áreas que tienen que informarle directamente son las de Planificación, presupuesto y modernización y la Oficina Legal, que dependen de él, no de mí.

No ha habido buena relación y yo he tratado de hacer las cosas coordinadas. En la carta le dice que no le han entregado las resoluciones y busqué desde el 2017 al 2023 si a los oficiales mayores se les informa sobre las resoluciones y le hice un cuadro por año para demostrarle que no. Ninguna resolución se informa al oficial mayor, le está mintiendo al presidente del Congreso y a la Mesa Directiva.

- ¿El presidente del Congreso, Alejandro Soto tenía conocimiento?

No.

- ¿Cómo era la relación con Soto?

Yo hablaba con él, pero cuando volvió del Cusco, creo que lo mínimo que debió hacer es escucharme porque escuchó una parte, pero la acusada tenía algo que responder. Terminas por un procedimiento que se inventó el oficial mayor. No está en ninguna directiva, ni en el ROF que la DGA tenga que enviar resoluciones.

- ¿Y la Mesa Directiva?

Tienen la obligación de revisar si lo que dijo Forno o lo que digo yo es verdad. Mi recomendación a la Mesa Directiva es que revise ese tema... Él recibió el archivo de palanca del proyecto, cómo puede decir que desconoce.

- Te reafirmas en señalar Víctor Neciosup como ‘oficial mayor en la sombra’

Sí. Básicamente el toma las decisiones y se pasea por todas las oficinas, por Recursos Humanos, por Abastecimiento, por Servicios Generales y por todos lados. Ese tipo de prácticas han traído problemas al Estado en el pasado.

- ¿La auditoría a su gestión qué alcances tendrá?

Toda mi gestión ha estado bajo control concurrente. Además, yo he pedido la auditoría en diciembre al proyecto de Ancón y de la construcción del edificio en la avenida Abancay y jirón Junín. En el marco del control concurrente, el auditor está trabajando el tema del Museo, que es otra de las obras que Williams dejó avanzadas. También he pedido que se audite el tema de los seguros.