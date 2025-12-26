Tras conocerse el fallecimiento del congresista Carlos Anderson a los 65 años, el Gobierno y parlamentarios de diversas bancadas expresaron su pesar a través de las redes sociales. Mensajes oficiales subrayaron su trayectoria y ofrecieron apoyo a sus seres queridos.

Además, coincidieron en reconocer su capacidad técnica y su participación en los asuntos del país.

Presidencia se pronuncia sobre muerte de Anderson

En X, Presidencia del Perú expresó las condolencias por el fallecimiento del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez. “Nuestra solidaridad con su familia y amigos, a quienes acompañamos en este momento de profundo pesar”, se lee.

Expresamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez.

Nuestra solidaridad con su familia y amigos, a quienes acompañamos en este momento de profundo pesar. pic.twitter.com/Gr2VdprQX2 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 27, 2025

También, otras instituciones del Estado como el Ministerio del Interior (Mininter) y del Trabajo y Promoción del Empelo (MTPE) lamentaron el deceso del economista.

El Ministerio del Interior lamenta el fallecimiento del congresista de la República, Carlos Antonio Anderson Ramírez, y expresa sus condolencias a familiares y parlamentarios por esta irreparable pérdida. pic.twitter.com/MH6kXgImEW — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 27, 2025

🕊️ El MTPE lamenta el sensible fallecimiento del congresista de la República Carlos Anderson y expresa sus condolencias a su familia, amigos y compañeros.

Que en paz descanse. pic.twitter.com/1rFLxnZw9c — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) December 27, 2025

La congresista Lady Camones manifestó su pesar por su excompañero en el hemiciclo. Ella resaltó “su aporte técnico y vocación de servicio dejan huella en el país”.

En esa misma línea, Flor Pablo destacó en Anderson “un aliado” para defender causas justas “como la educación de calidad, la democracia y la lucha frontal contra la corrupción, así como para enfrentar las leyes pro crimen”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Anderson, destacado economista, colega y buen amigo. Su aporte técnico y vocación de servicio dejan huella en el país. Te extrañaré. Mis condolencias a su familia y a todo el Parlamento. Descansa en paz. — Lady Camones Soriano (@LadyCamones) December 27, 2025

Lamento profundamente la repentina partida de mi colega congresista Carlos Anderson. Siempre encontré en él a un aliado para defender causas justas como la educación de calidad, la democracia y la lucha frontal contra la corrupción, así como para enfrentar las leyes pro crimen.… pic.twitter.com/LSYCWPYF2D — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) December 27, 2025

Desde la bancada de Fuerza Popular expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad con la familia del Congresista Carlos Anderson. Nuestras oraciones están con ellos. pic.twitter.com/aUgB0Z8yck — Bancada Fuerza Popular (@BankadaFP) December 27, 2025

El ahora alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se sumó a las condolencias. “Lamento profundamente el fallecimiento del congresista y buen amigo Carlos Anderson. Mis sentidas condolencias y las de la Municipalidad de Lima”, sostuvo en su cuenta persona de X.

Lamento profundamente el fallecimiento del congresista y buen amigo Carlos Anderson. Mis sentidas condolencias y las de la @MuniLima a su familia, amigos y al @congresoperu en este momento de dolor. Que descanse en paz.🙏🏼 — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) December 27, 2025

El Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) manifestó su pesar la muerte de Anderson, quien estuvo en la presidencia desde 2013 a 2015.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) comunica el fallecimiento de Carlos Anderson Ramírez, congresista de la República y expresidente del CEPLAN.



La institución manifiesta su respeto institucional y acompaña a sus familiares y seres queridos en este momento. pic.twitter.com/WTishtdK8k — CEPLAN (Oficial) (@CEPLAN2050) December 27, 2025

Nacido en Lima el 13 de junio de 1960, estudió economía en la Universidad del Pacífico y luego una maestría en la Universidad de Londres, además de estudios en el London School of Economics y la Universidad de Harvard.