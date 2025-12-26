Tras conocerse el fallecimiento del congresista Carlos Anderson a los 65 años, el Gobierno y parlamentarios de diversas bancadas expresaron su pesar a través de las redes sociales. Mensajes oficiales subrayaron su trayectoria y ofrecieron apoyo a sus seres queridos.
Además, coincidieron en reconocer su capacidad técnica y su participación en los asuntos del país.
Newsletter Mientras Tanto
Presidencia se pronuncia sobre muerte de Anderson
En X, Presidencia del Perú expresó las condolencias por el fallecimiento del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez. “Nuestra solidaridad con su familia y amigos, a quienes acompañamos en este momento de profundo pesar”, se lee.
También, otras instituciones del Estado como el Ministerio del Interior (Mininter) y del Trabajo y Promoción del Empelo (MTPE) lamentaron el deceso del economista.
La congresista Lady Camones manifestó su pesar por su excompañero en el hemiciclo. Ella resaltó “su aporte técnico y vocación de servicio dejan huella en el país”.
En esa misma línea, Flor Pablo destacó en Anderson “un aliado” para defender causas justas “como la educación de calidad, la democracia y la lucha frontal contra la corrupción, así como para enfrentar las leyes pro crimen”.
El ahora alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se sumó a las condolencias. “Lamento profundamente el fallecimiento del congresista y buen amigo Carlos Anderson. Mis sentidas condolencias y las de la Municipalidad de Lima”, sostuvo en su cuenta persona de X.
El Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) manifestó su pesar la muerte de Anderson, quien estuvo en la presidencia desde 2013 a 2015.
Nacido en Lima el 13 de junio de 1960, estudió economía en la Universidad del Pacífico y luego una maestría en la Universidad de Londres, además de estudios en el London School of Economics y la Universidad de Harvard.
TE PUEDE INTERESAR
- Javier Velásquez Quesquén: “Yo no le voy a hacer la plana ni la agenda al que ha ganado”
- Conflicto interno en el Apra: Denuncian que candidatos electos en primarias quedaron fuera de las listas oficiales, testimonios y detalles
- Elecciones 2026: Así será la cédula de votación, la más grande en la historia electoral del país
- Acción Popular: JNE rechaza pedido de nulidad y confirma que el partido queda fuera de las elecciones generales del 2026
- JNE se reúne con organismos electorales de otros países para recabar experiencias sobre debates presidenciales
Contenido sugerido
Contenido GEC