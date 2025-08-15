El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, señaló que, tras la sexta sesión de la mesa técnica para la formalización de la minería, se logró culminar el texto final de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), con aportes de gremios mineros y privados, que será evaluado antes de enviarse al Congreso.

“Hoy se ha culminado con el texto final que ha merecido opiniones favorables, los cuales han enriquecido el trabajo que se viene realizando con los gremios privados y los gremios mineros. Ellos han expuesto de manera técnica y no política los términos que debemos incluir en algunas precisiones de esta norma”, afirmó.

Arana destacó que la mesa técnica es un espacio con apertura a distintas posiciones y propuestas.

“Hemos quedado en que, sobre la base del Ministerio de Energía y Minas, se va a examinar (la propuesta) y todos ustedes la puedan enriquecer, mejorar, proponer, observar o hacer llegar sus propuestas u observaciones. Mientras avanzamos hay consensos, por ello es necesario avanzar para llegar a un acuerdo sobre lo que presentaremos ante el Congreso de la República”, agregó.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que se consensuaron 12 puntos clave que deberán ser incorporados en la norma, tras recibir aportes de seis gremios mineros.