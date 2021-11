Ahora sí es oficial. Tras su prolongada indefinición, el presidente Pedro Castillo aceptó públicamente la renuncia de Walter Ayala al cargo ministro de Defensa y le “agradeció” por los “servicios prestados”. La información la brindó la tarde del lunes Palacio de Gobierno tras las denuncias por presiones en las Fuerzas Armadas que desataron una de las más severas crisis políticas.

En el comunicado, no se precisa cuándo juraría el sucesor de Ayala.

#AHORA #urgente Palacio de Gobierno informa que el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Walter Ayala y le "agradece" por los servicios prestados a la nación". Poco antes. Ayala había señalado que mandatario le pidió que sigue trabajando mientras evaluaba su dimisión. pic.twitter.com/354FY5eNe9 — Política El Comercio (@Politica_ECpe) November 15, 2021





Poco antes, Ayala había asegurado que el presidente Castillo le pidió que siguiera trabajando mientras evaluaba su renuncia, que había presentado el domingo con carácter “irrevocable”. Incluso, había dejado abierta la posibilidad de concurrir este martes al Congreso para la interpelación.

La renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa representa la más reciente salida de un integrante del gabinete en poco más de 100 días del gobierno. Repasa cuántos ministros dejaron sus puestos y quiénes son.

“Estoy trabajando hasta que el presidente acepte mi renuncia. Yo ya renuncié, él me ha dicho que lo está evaluando. Me ha dicho que siga trabajando porque está evaluando mi renuncia, yo le he dicho ‘soy un soldado y trabajo hasta dónde usted diga’. ¿Qué más puedo hacer? si mañana no decide, yo tengo un compromiso pendiente [en el Congreso], llegando a mi oficina vamos a ver”, expresó Ayala.

TE PUEDE INTERESAR