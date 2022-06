La Comisión de Fiscalización del Congreso espera interrogar hoy a partir de las 9:30 a.m. al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno por las visitas no trasparentadas del mandatario en un inmueble de Breña, presuntas irregularidades en las licitaciones en Provías Descentralizado y Petro-Perú, entre otros temas.

No obstante, el abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente, comentó anoche a “Punto final” que le ha recomendado no recibir al grupo de trabajo parlamentario.

Espinoza dijo que espera que Castillo siga su recomendación legal y calificó como “pantomima” el interrogatorio que planea realizar la comisión.

“La comisión ya tiene listo el informe. La citación es una mera formalidad, un mero ritual, una pantomima para hacer ver que habría el debido proceso. Yo espero que mis clientes no solo me escuchen, sino me oigan y atiendan mi recomendación”, señaló.

Horas antes, informó que el mandatario también evaluaba guardar silencio ante las preguntas que le formulen.

El abogado criticó que la comisión dirigida por el fujimorista Héctor Ventura realice “una investigación paralela” a la que ya ejecuta la Fiscalía de la Nación al mandatario por “los mismos hechos”.

“El presidente ha rendido su declaración ante el Ministerio Público, pero tenemos a una comisión que en paralelo quiere obtener otra versión. ¿Podría ejercer su derecho a guardar silencio toda vez que lo mismo ya está siendo investigado en la Fiscalía de la Nación? Por supuesto que podría”, dijo ayer a RPP.

El abogado del jefe del Estado remarcó que “es una posibilidad” que su cliente no responda al interrogatorio.

“Es una posibilidad [guardar silencio], y existen diversas posibilidades y escenarios, todos dentro del marco de la legalidad y de la Constitución”, expresó.

Espinoza, además, consideró que la declaración de Castillo es un “mero formalismo para imputarle cargos”, pues Ventura señaló que el informe final será presentado este miércoles.

“Debo señalar que tenemos reparos con la comisión, especialmente con las declaraciones del señor Ventura, él ha dicho que mañana [lunes] toma la declaración del presidente y el miércoles presenta el informe final. Han incorporado al presidente como investigado en la última recta. Esto es como acusar a alguien para sentenciarlo dos días después. ¿Realmente hay objetividad?”, subrayó.

—Llamado a la claridad y sinceridad—

El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que Castillo tiene el derecho a guardar silencio, pero remarcó que, desde el punto de vista político, esta actitud sería contraria a la transparencia y un gesto negativo para el país.

“Si él se mantiene en silencio, sería inaudito y estaría siendo cómplice de los presuntos actos que se le imputan. Necesitamos que el presidente responda de manera directa, sincera y transparente […] No es pertinente que continúe dejando dudas y generando incertidumbre”, manifestó Ventura.

El parlamentario de Fuerza Popular también indicó que la sesión, de no mediar restricciones técnicas en Palacio de Gobierno para su transmisión, será pública.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong (Podemos Perú), refirió que si bien es cierto que el jefe del Estado puede acogerse al derecho a guardar silencio, de concretarse esta medida sería una oportunidad perdida por el profesor para aclarar los hechos de corrupción que se le imputan.

Wong negó que el Parlamento esté duplicando el trabajo de investigación que realiza la Fiscalía de la Nación.

“Nosotros tenemos un formulario propio y hacemos control político. Si él quiere guardar silencio, que lo haga, pero nosotros tenemos la obligación de hacerle las preguntas. Y no es como dice el abogado Espinoza de que se está duplicando el trabajo. Nosotros tenemos información propia”, expresó.

Wong indicó que el mandatario daría un mal mensaje si decide no responder, porque “muchas veces ese silencio significa que están implicados”.

El congresista Wilmar Elera (Somos Perú), integrante de la Comisión de Fiscalización, afirmó que el presidente Castillo se estaría haciendo “un harakiri” si decide no aclarar las dudas de los parlamentarios.

“Él podría demostrar su honestidad, su no participación en estos presuntos actos de corrupción, el pueblo lo quiere escuchar. Si se acoge al silencio, sería un mal precedente”, acotó el legislador.