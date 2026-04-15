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Resumen

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Por Perú Check

Luego de que en 13 centros de votación del sur de Lima no se emitieran votos el domingo 12 de abril debido a retrasos en la entrega del material electoral, circuló en redes sociales que Servicios Generales Galaga, la empresa encargada transporte el material de votación contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), había sido penalizada tras el incumplimiento de servicios similares.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.