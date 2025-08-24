El Poder Ejecutivo oficializó este domingo la designación de tres nuevos ministros de Estado en los sectores de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social. La juramentación se realizó en Palacio de Gobierno en una ceremonia encabezada por la presidenta Dina Boluarte, aunque inicialmente solo se convocó como un “acto oficial”.

Según las resoluciones supremas publicadas en el boletín Normas Legales de El Peruano, el abogado Juan José Santiváñez Antúnez asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reemplazando a Juan Enrique Alcántara Medrano, quien presentó su renuncia. En el caso del Ministerio de la Mujer, la abogada Ana Peña Cardoza fue designada en el cargo tras la salida de Fanny Esther Montellanos Carbajal, mientras que esta última pasó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en lugar de Leslie Carol Urteaga Peña.

Juan José Santiváñez (Justicia), Ana Peña (Mujer) y Fanny Montellanos (Desarrollo e Inclusión Social) juraron en Palacio. (Foto: Presidencia del Perú)

Los decretos llevan la firma de la presidenta Boluarte y del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, quienes agradecieron los servicios prestados por los ministros salientes.

Cabe señalar que el nombramiento de Santiváñez, no ha pasado desapercibido. El exministro del Interior fue censurado en marzo por el Congreso tras cuestionamientos a su gestión en seguridad ciudadana y las investigaciones abiertas en la Fiscalía. Actualmente enfrenta dos procesos: uno por presunto abuso de autoridad y otro por presunta corrupción, este último con una orden judicial que le impide salir del país por 18 meses.

Con estos cambios, Boluarte reconfigura nuevamente su Gabinete, en un contexto de alta rotación ministerial y en medio de críticas por la permanencia de figuras cuestionadas en puestos clave del Ejecutivo.