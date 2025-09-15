La economista Su-Lin Garbett-Shiels ha sido nombrada embajadora del Reino Unido en el Perú, como sucesora del señor Gavin Cook, que pasará a ocupar otro cargo en el servicio diplomático británico.
“Su-Lin asumirá su puesto en enero del 2026 y ya está muy emocionada de conocer más sobre el país y seguir fortaleciendo la colaboración entre Gran Bretaña y el Perú”, indicó la embajada británica en sus redes sociales.
Su-Lin Garbett-Shiels es economista con una vasta trayectoria en gestión internacional, cambio climático y crisis globales. Ingresó al HM Treasury en 2003 como asistente de economía y luego trabajó como secretaria privada de Lord Stern en la Stern Review sobre la Economía del Cambio Climático.
Además, entre 2007 y 2009 fue asesora económica en el Department of Energy and Climate Change. De 2010 a 2015 se desempeñó como asesora en adaptación climática y reconstrucción por tifones en Filipinas para el DFID.
Posteriormente, en Yakarta (2015-2018) fue subdirectora de la Unidad de Cambio Climático del Reino Unido y del DFID Indonesia. De 2018 a 2020 trabajó en el gabinete de programas de país del DFID y luego asumió la respuesta corporativa frente al Covid-19 en el DFID/FCO.
Más adelante, fue jefa del Departamento de Recursos Humanos Internacionales (2021-2022) y del Departamento de Gestión de Crisis en el FCDO (2022-2025).
Ya este 2025 entrenamiento intensivo de español para asumir su nuevo cargo en Lima.
“Encantada de ser nombrado Embajador designado de Su Majestad en Perú. El Reino Unido y Perú comparten estrechos vínculos, desde la lucha contra el cambio climático hasta el fortalecimiento de los vínculos comerciales y culturales. Espero fortalecer aún más esta colaboración”, dijo la próxima embajadora en sus redes sociales.
Su antecesor, el diplomático Gavin Cook, ha permanecido por más de tres años en el Perú.
