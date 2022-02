Conforme a los criterios de Saber más

Creció entre helados de limón, fudge de olla y la infinidad de postres y platillos deliciosos que su abuela materna Consuelo cocinaba en casa. Alejandra Cendra, la reconocida pastelera peruana dueña de tres locales de postres que llevan su nombre y apellido, influencer y conductora del programa Tres minutos de dulzura en América Televisión, aprendió en su niñez de la buena cocina aunque nunca imaginó que se convertiría en su profesión. Pronto, abrirá su cuarto local y será en Madrid.

“Yo quería ser flight hostess, porque mi papá era piloto, o profesora de inicial, porque mi mamá lo era también, pero por cosas de la vida y entre tantas dudas sobre qué estudiar me inscribí en el actual Le Cordon Bleu y estudié hostelería”, recuerda Alejandra. Le gustaba relacionarse con gente, era desenvuelta y se imaginaba atendiendo a los turistas. Sin embargo, al hacer sus primeras prácticas eligió la pastelería y la memoria de los sabores de su infancia fue más fuerte. Este reencuentro con el dulce, la leche, el azúcar, el horno y la batidora fue determinante para su vida. Ella no lo sabía aún, pero desde ese momento el universo confabuló para que los postres y el éxito empresarial no se alejaran de su vida.

Alejandra Cendra con su abuelita Consuelo en uno de sus locales de dulces. Ella fue quien le transmitió el amor y la magia por la cocina. (Fotos: Archivo Personal Alejandra Cendra)

Una joven negociante

A los 21 años, Alejandra tenía su primer local en San Borja. Se llamó Alejandra y punto. Pastelería novoandina. “Después de la primera tienda, a la par proveía a algunas empresas. Siempre he sido muy vendedora, negociante como mi padre que es de origen catalán. Mi abuelo, Manuel Cendra, tuvo la Casa Cendra de ropa interior por muchos años y yo llevaba el negocio en las venas. Comencé a proveer en diversas empresas como Sarcletti, la Clínica San Borja y después fuimos los primeros proveedores de toda la pastelería horneada de Starbucks en el Perú”, nos dice Alejandra mientras revive esos momentos inolvidables en que sus postres con insumos peruanos comenzaron a expandirse a muchísimo más personas. Era el año 2003 y el crecimiento fue brutal.

“Tuvimos que mudarnos porque no podía hacer toda esa producción en mi casa. Pusimos una planta de producción en La Molina y empezamos a proveer a diferentes empresas, el crecimiento fue muy grande y una buena experiencia a nivel laboral, pero se estaba perdiendo el encanto de la pastelería de casa”. Tiempo después y tras nacer su primer hijo, Alejandra decidió solamente producir para ella misma y dedicarse a sus propias tiendas. “Terminé donde empecé y estoy muy feliz. Creo que el éxito de mi negocio es que hago los postres como si fueran para mí, con cariño y sé lo que el cliente quiere, por eso nos hemos mantenido por tantos años e, incluso, hemos sobrevivido al covid”.

Los postres como oportunidad de emprender

Aunque fueron momentos difíciles para el negocio, Alejandra nos cuenta que su carrera como ‘influencer’ se fue consolidando. Actualmente tiene más de 100 mil seguidores de sus recetas en Instagram con los que puede interactuar: le mandan fotos de sus postres, le cuentan sus experiencias. “Me escriben, por ejemplo, para contarme que han hecho una empresa de alfajores porque su esposo perdió el trabajo o falleció un familiar por el COVID”, alfajores que aprendieron a preparar de la mano de Alejandra Cendra.

Alejandra Cendra sube sus recetas y preparaciones en sus cuentas de Instagram y YouTube. (Instagram: Alejandra Cendra)

Desde hace tres años conduce la secuencia “Tres minutos de dulzura” en el programa “En boca de todos” de América Televisión y desde esta plataforma también ha sido testigo del crecimiento de los fanáticos de los postres y de los emprendimientos caseros como consecuencia de la pandemia: “Ni bien comenzó la pandemia surgió la oportunidad de esta secuencia y pegó muchísimo hasta el día de hoy porque muchas personas que estaban en su casa, confinadas, sin poder salir veían un programa de pastelería económica y fácil de hacer. A muchas personas les ha ayudado mucho para salir adelante y tener emprendimientos. Es una satisfacción muy grande”.

La pastelera Alejandra Cendra nos enseña a preparar de una manera sencilla y económica, null

Alejandra Cendra conquistó las pantallas de televisión muchos años atrás. Primero como invitada a diferentes programas de Panamericana Televisión, TV Perú (como el programa de Lorena y Nicolasa), e incluso hizo aventuras culinarias con Gastón Acurio. En 2006 participó como conductora en el magazine “Sale caliente” de Canal Fem y, en paralelo, cuando nació su primer hijo, fue fichada como parte del equipo de “Utilísima”, programa que grababa en Argentina y se transmitía en muchos países de habla hispana. “En ese momento mi primer hijo tenía 3 meses de nacido. Mi esposo me apoyó y nos fuimos un mes a Buenos Aires con mi hijito. Grabé muchos programas, fue una experiencia linda que duró 3 años. Yo era la única peruana, había compañeros de México, Costa Rica, Guatemala. Llevaba mis insumos peruanos en la maleta como chirimoya o el maíz morado, todos se quedaban impresionados con nuestros productos por lo que hice varios programas con ellos”.

Alejandra Cendra (segunda de la izquierda) con el equipo de Utilísima. (Fotos: Archivo Personal Alejandra Cendra)

Amor por lo peruano

“Mi amor por la pastelería es súper grande y lo que me mantiene vigente son las recetas. Calibro muy bien el azúcar para que no sea tan empalagosa y las reformulo hasta que sean como para mí, este es mi truco”, nos cuenta Alejandra sobre su propuesta como pastelería. “Es una pastelería artesanal, con recetas bien calibradas tanto en dulce, sabor, humedad, textura, para que en boca siempre sintamos esa explosión de sabor y vivamos la experiencia de sabor positiva, rica, que la disfrutes y no dejes a la mitad. Mi pastelería es de casa, hecha con cariño. No tengo el negocio viéndolo por la parte lucrativa, lo hago porque amo la pastelería, es mi pasión”.

El valor de los insumos peruanos como los cereales, quinua, kiwicha, maíz morado, chirimoya y nuestras frutas son sumamente importantes en la pastelería de Alejandra Cendra y siempre los recomienda en sus recetas. Al mismo tiempo que revalora nuestros postres de antaño como el ranfañote y el suspiro de limeña y de chirimoya, o los postres con quinua, mermelada de papaya arequipeña y muchísimos más: “Son nuestros orígenes, no ha sido gratuito ni aparecieron de la nada, son de nuestros antepasados”, enfatiza la experta como un justo homenaje a la historia gastronómica peruana, así como a nuestros insumos, los mismos que siempre mantiene en sus más dulces creaciones.

Receta de helado de limón, por Alejandra Cendra

Aunque entre sus postres favoritos estén el suspiro a la limeña, el tradicional manjar de olla, el arroz con leche y el pie de limón, Alejandra Cendra nos enseñará a preparar el tradicional helado de limón con la receta de su abuelita Consuelo. Aquí los ingredientes y pasos a seguir:

“Me encantan los postres con leche porque me encantan los lácteos. De chica mi mamá decía que éramos hijos de la vaca porque nos encantaba la leche. Esta receta se ha vuelto un boom en redes porque lleva solo tres ingredientes y es súper económica:

Una lata de leche evaporada congelada

Una taza de azúcar blanca

Jugo de 7 limones

Ralladura de limones (opcional)

A mi abuelita siempre le gustó la buena cocina, a ella le decían la Teresita Ocampo cuando era más joven. Esta es su receta. Congelas la leche evaporada toda una noche. Una vez congelada, la viertes en el tazón de la batidora y la bates hasta que triplique su volumen. Después se agrega el azúcar en forma de lluvia. Conforme se va batiendo, para que los gránulos de azúcar se deshagan, le pones el jugo de 7 limones recién exprimidos y la ralladura. Se vierte en una cubetera y ya está. Rinde alrededor de un litro y puede durar hasta un mes, no pasa nada mientras esté congelado. Así como se hace con limón, lo puedes hacer de mango, café, fresa, vainilla, etc. solamente cambiando la fruta. Es la receta madre del helado gracias a mi abuelita”.

Alejandra Cendra nos anuncia que este 2022 abrirá un nuevo local de Alejandra Cendra Pastelería en Madrid: “El mercado de la pastelería peruana es virgen allá. Lo que tiene la pastelería española son los churros, la bollería, el típico pastel español, pero no un suspiro, tres leches, torta de chocolate. Es un mercado virgen e importantísimo, el español también es dulcero y estamos muy entusiasmados con esta cuarta tienda”.

Locales de Alejandra Cendra Pastelería: Calle Punta Pejerrey 134, Surco / Av. Las Artes Norte 753, San Borja / Av. Pedro Venturo 520, Surco.

Central de pedidos 936799135

Instagram: @alejandracendra.oficial

