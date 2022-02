Conforme a los criterios de Saber más

No hay nada más rico que un buen ceviche. Es esa clase de platos que cae perfecto para cualquier ocasión -sí, incluso para la cena- y que se puede disfrutar solo o en compañía. Pero, a veces, queremos disfrutarlo en la comodidad de nuestra casa y no nos animamos del todo. Y es que este es una de las preparaciones que requiere ciertos cuidados al ser entregada por delivery. Por eso, te presentamos algunos consejos que puedes tomar en cuenta para elegir de dónde pedirlo.

Para esta nota, Provecho conversó con dos chefs con gran experiencia en la cocina marina: Fransua Robles, de La Picante, y Kumar Paredes, de Kumar. Ambos cocineros exploran las posibilidades que nos ofrece la gastronomía local y cada uno le da su toque especial.

Ahora, al hablar de ceviche Kumar nos deja claro algo que todos debemos comprender. “Al pedir un ceviche para llevar o por delivery se tiene que entender que siempre habrá una ligera variación a que si lo comes en salón. Esto no significa que siempre será malo, para nada, sino que la experiencia no será igual”, afirma.

Es importante saber si el restaurante cuenta con un servicio de transporte propio o se realiza a través de aplicaciones. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)

Una de las primeras cosas que señala Fransua es tener confianza y buenas referencias del restaurante del cual se pedirá el ceviche. “Al tratarse de un producto crudo que necesita cierta cadena de frío para llegar bien, es importante conocer que trabajen con buenos estándares y productos de calidad”, explica. Otro factor importante es saber qué tan cerca se encuentra un restaurante del punto de entrega, para que el tiempo de transporte sea el menor posible y saber si el pedido lo transporta una movilidad privada -que va directo a su domicilio- o se utilizan aplicativos de entrega que podrían hacer paradas en otros puntos.

Tiempos de protocolos

Kumar nos cuenta que en su restaurante no apostaban por el delivery ya que querían que la experiencia se viva en el mismo local. Debido a la pandemia tuvieron que renovarse e implementar un protocolo de delivery, a través del cual se decidió qué platos se prestan para llevar y cuáles no, cuál será la zona de reparto -para que la comida llegue en las mejores condiciones- y qué canales de delivery o transporte se utilizarían.

Y es precisamente esto lo que debemos conocer cuando nos aventuramos a probar el servicio de un restaurante. “Es importante que los comensales le pregunten al restaurante a través de sus redes o números de contacto cómo es que realizan el envío, así van a poder elegir si cumplen con los requisitos que ellos esperan y puedan comer algo rico en su casa”, comenta Paredes.

Por ejemplo, el chef de Kumar nos cuenta que ellos ya comprobaron que los platos fríos no se deben mandar en la misma bolsa de los platos calientes y esto requiere especial cuidado al momento de transportar. “No ponemos ni los ceviches, tiraditos o conchitas a la chalaca en un mismo espacio que otros platos, porque lo vital es mantener una cadena de frío con estas preparaciones. También pasa con la salsa de cebolla, que se marchita si está cerca a los calientes”, menciona.

El chef de La Picante explica que lo mejor es enviar el jugo del ceviche separado de los trozos de pescado. “Así evitamos que el ceviche se recocine y permitimos que cada cliente elija qué tan cocido quiere el ceviche. Incluso si por alguna eventualidad no se va a comer el ceviche en el mismo momento, se puede poner un tiempo corto en la refrigeradora y luego se arma sin problemas”, cuenta.

Y, si aún tiene dudas sobre qué tan bien le llegará un pedido, puede animarse pedir un ceviche con mariscos -que podrían soportar mejor el viaje- como para probar el servicio que ofrecen.

Datos:

cuenta con dos locales en Lima, en Jesús María (Av. Húsares de Junín 651) y en San Isidro (Av. Conquistadores 170). Recientemente inauguraron un local en Ica (Av. Conde de Nieva 1018). Para conocer más sobre su servicio de visita su perfil de Instagram @la.picante. Kumar Cevichería Fusión se encuentra en Av. Óscar R. Benavides 5429, Callao. Cuenta con servicio de delivery y atención en salón. Descubre su carta en su cuenta de Instagram @kumar.fusion.

