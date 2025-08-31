En nuestro país, la gastronomía no se asocia solo a la comida: es también identidad, unión y motivo de orgullo. Un plato de comida puede unir a distintas generaciones, celebrar fechas importantes y saciar esos antojos que mejoran los días más cotidianos.
LEE TAMBIÉN | Mejor ají de gallina, mejores anticuchos y mejor turrón de Doña Pepa: cuáles fueron los ganadores en los Premios Somos 2025
Gracias a la tecnología, hoy no hace falta pisar un restaurante para disfrutar de las variedades de su carta, sino que estos platillos pueden compartirse en el hogar con la misma frescura y calidad de siempre.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Desde tamales criollos para el desayuno hasta un contundente cebiche para el almuerzo, o ese postre para cerrar la tarde con un café: esto y más puede encontrarse en la app de Rappi, consolidado delivery que hoy reúne orgullosamente más de 8 mil propuestas locales.
Si ya se te abrió el apetito, a continuación encontrarás una selección de opciones imperdibles para el menú de la semana según Rappi. La mesa está servida.
DESAYUNOS Y ALMUERZOS QUE SABEN A PERÚ
Nada más criollo que arrancar el domingo con pan con chicharrón: carne jugosa, pan crocante, camote frito y salsa criolla. Este clásico, junto al tamal, se mantiene vivo en propuestas como las de Kio y El Chinito. Si buscas algo más ligero, la butifarra es la reina, reinventada por ‘spots’ como Mo Café, San Antonio y Pandilla. Hoy, la tradición también llega a casa con un solo pedido en Rappi.
Al mediodía, la mesa se llena de sabor con platos como el ají de gallina, seco con frejoles o lomo saltado. Restaurantes como Panchita, El Bodegón y Tanta —presentes en la app— trasladan la experiencia de alta cocina a la comodidad del hogar. Si lo tuyo es la frescura, el cebiche de Barra Chalaca o La Red no tienen pierde. Para un domingo familiar, el pollo a la brasa lo pone Don Tito o Primos, dos de los restaurantes más destacados de la capital en el rubro.
ANTOJOS DULCES (Y SALADOS)
Para la tarde, los postres son infaltables: alfajores caseros en Fausta y Bonna, churros crocantes en La 73 o Xipe, y helados artesanales en Freh, Anacapri o Cremería Toscana. ¿Un gustito para cerrar la noche? Las hamburguesas de autor de Boycott y Burgerboy, las papas rellenas de Isolina o los makis de Maketto o KO Asian Kitchen son una sabrosa opción. Si buscas un platillo más reconfortante, las sopas de Cafetería Di Lonato y Bodega Dalmacia esperan por ti para cerrar el día con calidez. //
TE PUEDE INTERESAR
- Ana María Vega, la cocinera que nos conquistó con su adobo a la limeña y salió del anonimato en los Premios Somos
- Circo Beat: así se vivieron los Premios Somos, el evento gastronómico que marcó la escena local esta semana
- Mitsuharu Tsumura y Mayra Flores, dos nombres que brillaron con luz propia en los Premios Somos 2025
- Septiembre abre la temporada de eclipses: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana
Contenido Sugerido
Contenido GEC