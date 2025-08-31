En nuestro país, la gastronomía no se asocia solo a la comida: es también identidad, unión y motivo de orgullo. Un plato de comida puede unir a distintas generaciones, celebrar fechas importantes y saciar esos antojos que mejoran los días más cotidianos.

Gracias a la tecnología, hoy no hace falta pisar un restaurante para disfrutar de las variedades de su carta, sino que estos platillos pueden compartirse en el hogar con la misma frescura y calidad de siempre.

Cada día, más de 8 mil propuestas locales se reúnen en la app de delivery Rappi. (Foto: Rappi)

Desde tamales criollos para el desayuno hasta un contundente cebiche para el almuerzo, o ese postre para cerrar la tarde con un café: esto y más puede encontrarse en la app de Rappi, consolidado delivery que hoy reúne orgullosamente más de 8 mil propuestas locales.

Si ya se te abrió el apetito, a continuación encontrarás una selección de opciones imperdibles para el menú de la semana según Rappi. La mesa está servida.

“A través de la app, muchos restaurantes han encontrado una forma para conquistar nuevos públicos y mostrar la riqueza de nuestra cocina”, dice Stefano Delfino, ‘Head’ de Restaurantes para Rappi Perú. (Foto: Rappi)

DESAYUNOS Y ALMUERZOS QUE SABEN A PERÚ

Nada más criollo que arrancar el domingo con pan con chicharrón: carne jugosa, pan crocante, camote frito y salsa criolla. Este clásico, junto al tamal, se mantiene vivo en propuestas como las de Kio y El Chinito. Si buscas algo más ligero, la butifarra es la reina, reinventada por ‘spots’ como Mo Café, San Antonio y Pandilla. Hoy, la tradición también llega a casa con un solo pedido en Rappi.

Si bien el pollo a la brasa es el favorito de los almuerzos, los platos criollos también están a la orden con propuestas de Panchita, El Bodegón y Tanta. (Foto: Rappi)

Al mediodía, la mesa se llena de sabor con platos como el ají de gallina, seco con frejoles o lomo saltado. Restaurantes como Panchita, El Bodegón y Tanta —presentes en la app— trasladan la experiencia de alta cocina a la comodidad del hogar. Si lo tuyo es la frescura, el cebiche de Barra Chalaca o La Red no tienen pierde. Para un domingo familiar, el pollo a la brasa lo pone Don Tito o Primos, dos de los restaurantes más destacados de la capital en el rubro.

ANTOJOS DULCES (Y SALADOS)

Para la tarde, los postres son infaltables: alfajores caseros en Fausta y Bonna, churros crocantes en La 73 o Xipe, y helados artesanales en Freh, Anacapri o Cremería Toscana. ¿Un gustito para cerrar la noche? Las hamburguesas de autor de Boycott y Burgerboy, las papas rellenas de Isolina o los makis de Maketto o KO Asian Kitchen son una sabrosa opción. Si buscas un platillo más reconfortante, las sopas de Cafetería Di Lonato y Bodega Dalmacia esperan por ti para cerrar el día con calidez. //