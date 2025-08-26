La cocina criolla es, sin duda, una de las grandes pasiones de los peruanos: anticuchos, ají de gallina, carapulcra o lomo saltado son algunos de los platos que nunca faltan en la mesa familiar y en las cartas de los restaurantes.

Desde su primera edición en 2023, los Premios Somos reconocen esta tradición con una categoría especial que, en su versión 2025, volvió a coronar a Panchita como el Mejor restaurante de cocina criolla. Con este triunfo, el local del grupo Acurio Restaurante suma su tercer galardón consecutivo.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría de cocina criolla en los Premios Somos 2025:

Casa Tambo

Doomo saltado

El Bolivariano

El huarique de los Cuchitos

El rincón que no conoces

El señorío de Sulco

La Red

Panchita

Restaurant Huaca Pucllana

Tanta

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.