El turrón de doña pepa es, desde hace siglos, uno de los dulces más entrañables de la tradición peruana. Ligado de manera especial a las celebraciones del mes de octubre, su presencia en mesas familiares, procesiones y panaderías refuerza la identidad gastronómica de Lima. Por ello, este 2025, los Premios Somos tuvieron una categoría especial para reconocer esta tradición.

Cada año, reposterías y restaurantes de distintos distritos sorprenden con nuevas interpretaciones de este clásico, que combina la masa aromática, la miel de frutas y la característica cobertura de grageas de colores. Entre esas propuestas, una de las más reconocidas es la que ofrece el restaurante El Señorío de Sulco, en Miraflores. Su versión, celebrada tanto por el público como por la crítica, ha sido distinguida en esta edición de los Premios Somos 2025 con el galardón a Mejor turrón de doña pepa, reconocimiento otorgado por un panel de cinco especialistas gastronómicos peruanos que valoraron la calidad, el sabor y la fidelidad a la tradición.

La ceremonia 2025 de los Premios Somos se llevó a cabo el martes 26 de agosto en el Museo Pedro de Osma de Barranco.

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

Los Premios Especiales

Este 2025, los Premios Somos entregaron 6 premios especiales, entre ellos el de Mejor turrón de Doña Pepa. El jurado a cargo de la selección de los ganadores estuvo conformado por:

Hirka Roca Rey, editora gastronómica

Paola Miglio, periodista y editora de El Trinche

Laura Graner, creadora de contenidos en @restaurantesperú

Jimena Agois, periodista y fotógrafa gastronómica

Luis Martín Alzamora, creador de contenidos en @papeaperú

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.