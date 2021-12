Conforme a los criterios de Saber más

Esta Navidad seamos creativos y preparemos nuevas recetas nutritivas y deliciosas. Quizás hayas probado alguna vez tofu, soya o seitan y no te gustó. El problema no es el alimento sino cómo fue aderezado. Es por eso que se deben tener en cuenta algunos tips, que en esta nota encontrarás.

¿Es difícil de preparar?

Los cocineros coinciden que la práctica hace al maestro. “El preparar carnes vegetales es sencillo, hay que perderle miedo, con paciencia y habilidad podemos preparar seitan para poder reemplazar las carnes procedentes de violencia animal”, explica Mayra Velit, fundadora del restaurante Namasté.

“Con práctica podremos volvernos expertos y darle distintas texturas al seitan y así preparar los platos convencionales, libres de violencia”, agrega.

El chef vegano Santiago Santolalla indica que “hacer carnes vegetales suena muy difícil y avanzado, sin embargo no es algo imposible de lograr”. “Existen muchas técnicas, ingredientes y recetas en internet que nos puedes permitir comenzar en el mundo de la preparación de carnes vegetales o sucedáneos cárnicos”, comenta el fundador del restaurante vegano Seitan.

“Siempre sugiero que experimentemos en casa sin miedo. Quizás al inicio no nos salga bien, pero la práctica hace al maestro. Les recomiendo comenzar probando recetas sencillas de pocos ingredientes y luego comenzar a aventurarse con recetas más complejas. Si tienen la posibilidad de llevar algún curso o taller, les va a servir mucho para poder tener mayor claridad”, añade Santolalla.

Un proceso creativo

Por su parte la bloggera de cocina vegana Giuliana Hidalgo explica que preparar carnes vegetales es “un proceso divertido que alienta a tu creatividad”. “Finalmente puedes hacerlo a tu propio gusto y reduces el consumo de carnes en tu día a día”, comenta.

“Este proceso puede ser algo desconocido al principio pero es muy fácil y entretenido descubrir nuevas formas de cocinar”, indica Giuliana Vegana.

Los secretos

El chef Ranul Rayme, fundador de Thany Vegan y socio en Asiánica, considera que un reemplazo perfecto para la carne es el gluten. “Nuestro aliado perfecto que es gluten (proteína aislada del trigo) es muy fácil de conseguir y preparar en diferentes recetas”, explica.

“El gluten tiene propiedades que ayudan a que nuestras ‘carnes’ tengan esa consistencia deseada. Un secreto es no amasar mucho cuando la masa esté preparada, porque eso le da mayor ‘chiclosidad’ a la hora que uno lo cocine el gluten. Y siempre es importante en toda receta ir de lo más simple a lo más tedioso”, agrega.

Otro reemplazo a la carne es el tofu. La bloggera de cocina vegana Emily Bennet explica que el tofu es un buen reemplazo a la carne. “El tofu extra firme funciona bien por la gran cantidad de proteína que tiene”, añade.

El truco para que el tofu quede muy bien es “exprimirlo para poder retirar todo el agua”, de esa forma tendrá una mejor textura.

Tofu glaseado de Tori Vegan. (Foto: cortesía)

¿Por qué quieren que se parezca a la carne?

Una de las preguntas que más escuchamos quienes no comemos animales es ¿por qué queremos que nuestras preparaciones tengan textura de carne o se parezcan? La respuesta es sencilla. Muchos no dejamos de comer carne porque no nos gustará sino porque entendimos que 5 minutos en nuestro paladar es una vida de sufrimiento para un animal.

Cena navideña de Namasté. (Foto: Cortesía)

Seas vegano, vegetariano o simplemente quieres probar nuevas texturas y sabores, estas recetas hechas por los mejores cocineros veganos sorprenderán a toda tu familia:

Seitan

Receta del chef Santiago Santolalla

Seitan es una preparación base para poder hacer otras recetas para Navidad. (Foto: Seitan Urban Bistro)

Ingredientes

2 tazas de gluten

2 tazas de agua

1/2 taza de salsa de soya

1 cda de pasta de tomate

1 cda de miso o menus

1 unidad de cebolla

1 unidad de zanahoria

3 ramas de apio

1/2 unidad de poro

Sal, pimienta y azúcar al gusto

Hierbas aromáticas al gusto

Preparación

Mezclar el gluten con el agua y amasar. Formar un bollo y dejar reposar 30 minutos. En una olla realizar un caldo con los condimentos y verduras. Hervir por unos minutos.

Estirar el seitan con la ayuda de un rodillo. Cortar en escalopes y colocar en la olla del caldo. Hervir el seitan por 45 minutos a 1 hora dependiendo del grosor . Darle vuelta a mitad de cocción. Retirar el seitan y refrigerar.

SEITÁN NAVIDEÑO

Receta de la chef Mayra Velit, fundadora de Namasté

Seitan de Namasté. (Foto: cortesía)

Seitan

Ingredientes

¼ de kilo de harina de gluten

300ml de agua

sal, pimienta, comino, sillao y una pizca de azúcar

¼ de cucharadita de levadura seca

una cucharadita de mensi

abundante agua para hervir

Preparación:

En un bowl colocar los 300ml de agua y mezclar con todos los condimentos, el azúcar, levadura, sillao y el mensi, incorporar la harina de gluten de a pocos, mezclar hasta lograr una masa uniforme. Dejar reposar 20 min a una hora, cuando la masa haya leudado ligeramente formar bollos y cocinar en abundante agua por 1 y media hora. retirar con la ayuda de una espumadera y reservar.

Aderezo para parrilla

¼ tz de Ají panca

Sal pimienta y comino al gusto

2 CH de Mensi

1 CH de mostaza

¼ tz de sillao

¼ tz de vinagre

1 ch Orégano en polvo

2 ch de azúcar.

Preparación

Colocar todos los ingredientes en un bol. Cortar el seitán en filetes y sumergir en el aderezo. Reposar para que tome sabor. Se puede cocinar en la parrilla o también a la plancha.

NO PAVO

Receta de Giuliana Hidalgo, blogger de cocina vegana.

No pavo hecha de tofu. (Foto: Giuliana Hidalgo)

Ingredientes

Papel de arroz

1kg de Tofu congelado y descongelado

Marinado:

Agua

1 cda salsa de soya

1 cda vinagre

1 cda orégano

1 cdta comino

Ajo picado o molido

Sal al gusto

1/4 taza jugo de naranja

1 cda ají panca

Aderezo:

1/3 taza ají panca

1 cda orégano

1 cda vinagre

2 cdas salsa de soya

1 cdta comino

2 cdas ajo molido

Sal al gusto

1/4 taza jugo de naranja

Preparación:

Congelas un tofu y lo descongelas al día siguiente. Marina el tofu ya descongelado en la mezcla del marinado toda la noche en un tupper cerrado. Al día siguiente una hora antes de tu cena navideña retira el tofu del marinado y dale la forma que gustes.

El papel de arroz lo remojas en la misma mezcla del marinado que quedó en el tupper hasta que ablande. Pintas en tofu con la mezcla del aderezo, cuando esté colorado pones encima el papel de arroz y que este se adapte a la forma del tofu. Finalmente pintas una vez más por encima con el aderezo.

Horneas 180 grados 10 minutos y gratinas por encima 10 minutos a fuego bajo o hasta que dore. El papel de arroz debe dorarse levemente pero no ponerse crocante, debe quedar suave igual que la piel de un pollo.

ASADO NAVIDEÑO

Receta Emily Bennet, blogger de comida vegana

Seitan asado de Seitan. (Foto: Emily Bennet)

Carne

500g tofu extra firme

2 tazas caldo vegetal

1 cda ajo en polvo (o molido)

1 cda cebolla en polvo

2 cdas sazonador para pollo o complete seasoning

3 cdas levadura nutricional

1 cdta sal (debería ser un poco salado)

400g harina de gluten

Caldo

8 tazas caldo vegetal

1/4 taza sillao

1 cda tomillo seco

1 cda romero seco

5-6 hojas de laurel

1 cda cebolla en polvo

1 cda ajo en polvo

1 cdta nuez moscada

10g hongo seco

1 cda mostaza

1 cda miso

1 taza vino tinto o 1/2 taza vinagre balsámico

Glaseado

2 tazas caldo colado

2 tazas de azúcar

1 cda humo líquido

2 cdas vinagre tinto

Preparación:

Licuar todos los ingredientes para la “carne” menos la harina de gluten hasta lograr la textura de una crema espesa/mayonesa. Mezclar esta crema con la harina de gluten, solo debes amasar hasta que esté bien incorporado todo.

Verter todos los ingredientes para el caldo en una olla grande y calentar a fuego alto. Envolver la masa de carne en papel aluminio (tiene que ser bien envuelto para que no se expanda demasiado.

Cuando llegue a hervir el agua, bajar el fuego y sancochar la carne por una hora.

Después de una hora, apagar el fuego y dejar reposar la carne. Sacar 2 tazas del caldo de la olla y mezclar con los demás ingredientes para el glaseado. Cocinar el glaseado hasta que se reduzca a la mitad.

Pre-calentar el horno a 175 grados.

Desenvolver la carne, poner en una fuente de horno y echarle la mitad del glaseado. Cocinar por una hora más hasta que la carne esté crispy por fuera.

Dejar reposar 20-30 minutos y servir con tus guarniciones.

Asado vegano

Receta del chef Ranul Rayme

Asado vegano, preparado por el chef Ranul Rayme. (Foto: cortesía)

Ingredientes:

Secos

2 tz de harina de gluten

1/4 tz de harina de trigo sin preparar

1 cda de paprika

1 cda cebolla en polvo

Líquido:

200 g de Tofu

80 g de garbanzo cocido

360 ml de caldo de verduras

2 cdas de aceite

2 cdas de miso claro

1 cdita sal

2 cdas de sillao claro

1 cda de sazonador ( de su preferencia)

Pellejo:

2 hojas de papel de arroz

Glaseado( 3 cds de sillao, 3 cdas de azúcar, 2 cdas de margarina y 5 cdas de caldo de verduras)

Preparación:

Mezclamos lo ingredientes secos en un tazón y reservamos.

En un procesador de alimentos, ponemos todos lo ingredientes “líquidos” y procesamos por 3 minutos y luego agregamos los ingredientes secos. Seguimos mezclando por 2 minutos más.

Vertemos la masa en un mesa de trajo y amasamos ligeramente por 30 segundos.

Le damos forma cilíndrica a nuestra masa y lo forramos con papel aluminio o papel film (de uso gastronómico) llevamos a cocinar en agua por 1 hora.

Retiramos el aluminio y forramos nuestra carne vegetal con el papel de arroz (previamente hidratado), mientras en una olla mezclamos todos los ingredientes del glaseado y con la ayudada un batidor de mano dejamos que todo se incorpore. Retiramos del fuego y bañamos el glaseado a nuestra carne vegetal.

Llevamos horno pre calentado, por 20 minutos a 180 C°.

Buen provecho

