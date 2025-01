Mi postre peruano favorito de toda la vida. Desde niño, he amado los picarones; no hay postre peruano que me guste tanto. Tienen todo: textura, sabor, aroma y temperatura.

Sigue estos pasos:

Para la masa:

Ingredientes 150 g de camote cocido

150 g de zapallo cocido

10 g de anís en grano

3 g de levadura seca

10 g de azúcar blanca

1 huevo

1 cda de pisco

250 g de harina pastelera

c/n de agua de cocción del zapallo y/o camote

c/n de aceite para freír

Para la miel:

Ingredientes 250 g de chancaca

180 g de azúcar rubia

250 ml de agua

c/n de canela y clavo

1 naranja de jugo

1 hoja de higo

Preparación:

Para la masa:

Prensar el camote y el zapallo hasta obtener un puré.

Colocar todos los ingredientes en la batidora y agregar agua de cocción si es necesario para obtener una masa no muy espesa.

Trabajar a velocidad media hasta que la masa se vuelva elástica y lisa.

Para la miel:

Colocar todos los ingredientes en una cacerola y cocinar hasta que al levantar la miel forme un hilo casi continuo.

Colar la mezcla y dejar entibiar.

Armado:

Servir los picarones recién fritos y acompañar con abundante miel.