Para Carlos Zamora, cofundador y chef de Noqa, han intentado asemejar todo lo posible su propuesta navideña a la versión original venezolana. Conversamos con él sobre cuáles son esos platillos que traen buenos recuerdos y que solo se preparan esta temporada de fiestas navideñas.

“Mi influencia por ser venezolano hizo que decidiéramos abrir este negocio. Además, casualmente mi socia, Norma Olivo, es peruana pero vivió 7 años en Venezuela, así que también está muy empapada con la gastronomía venezolana”, comenta sobre cómo decidieron aventurarse en abrir un restaurante en donde ofrezcan comida latinoamericana, pero con un fuerte espíritu venezolano.

Carlos Zamora explica que ellos buscan expandir la gastronomía venezolana siendo una opción 100% vegana o basada en plantas. Actualmente, tiene algunos platos venezolanos, colombianos, mexicanos y peruanos. Pero sin duda, uno de los que más llaman la atención en su carta son los de su país natal. No solo por las texturas sino porque todos tiene una gran cantidad de proteína vegetal de buena calidad.

Pernil vegano de Noqa.

La cena navideña

Zamora comenta que a diferencia de las tradiciones peruanas, en Venezuela no se come pavo ni pollo, sino cerdo. Pero como él es vegano, han buscado reemplazarlos con ingredientes de origen vegetal. “Para que tenga una mejor textura le hemos agregado papel de arroz y lo hemos llevado al horno. En caso de la salsa, hemos hecho una que es como que se sirve con el pernil, y le brinda un típico sabor navideño-venezolano”, añade.

Cena venezolana y vegana. (Foto: Noqa)

Otro de los platillos que solo se consiguen en temporada de Navidad, es el pan de jamón y la ensalada de gallina. En esta caso, el chef revela que hizo una variación, utilizó carne de soya deshilachada para reemplazar la gallina y todo lo demás continúa igual. La ensalada con papa, zanahoria, alverja y manzana picada con mayonesa vegana.

Ensalada vegana de Noqa.

Su cena también incluye la hallaca, es platillo similar a un tamal que viene envuelto en hoja de plátano pero que en mucho más grande de tamaño, y según indica Zamora, es consumido como un plato de fondo y no como una entrada. “Normalmente, está hecho de carne, en nuestra versión tiene carne pero de soya. Además, se suele hacer de maíz amarillo, pero aquí no encontramos ese maíz. Así que estamos usando maíz blanco y lo estamos tiñendo con achiote”, comenta.

Hallacas venezolanas de Noqa.

Y no, la hallaca no se come con pan, como en el Perú podemos comer los tamales. La hallaca es un plato principal que suele ser de gran tamaño.

“Siempre en Navidad las familias venezolanas hacen hallacas. Por ejemplo, ahora que estamos cerca de Navidad, las mamás y abuelas hacen muchas. Mi abuela hacía entre 400 y 500 hallacas y todo el resto del mes, comíamos hallacas en el almuerzo o cena”, recuerda.

La cena no está completa sin el tradicional pan de jamón. “Es un pan que se come solo en Navidad, solo en esta temporada del año puedes conseguirlo en las panaderías. No solo algo muy típico sino sentimental. Lo compras y lo desayunamos todos juntos”, comenta. Zamora revela que hay personas que acompañan el pan de jamón con mayonesa, pero hay otras que jamás le agregan.

Pan de jamón vegano con aceitunas. (Foto: Noqa)

Algo que le llamó mucho la atención al chef de Noqa es la gran cantidad de panetón que comemos los peruanos. “Nosotros comemos panetón, pero mayormente italiano es lo que se consigue y es importado; algunas familias y otras no”, indica.

En cuanto a los dulces venezolanos, indica que hay algunos tradicionales como la lechosa (papaya) dulce y torta de chocolate con frutos secos.

Antes de ofrecer esta semana para el 24, Noqa ofreció algunas como prueba. Zamora revela que una clienta le compró una y al abrir el taper salió un aroma tan característico que no pudo contener las lágrimas, ese olor le trajo muchos recuerdos, sin duda era como regresar a su país por un momento. “No pudo aguantar las ganas de llorar por el olor de la mezcla de la hallaca y el pan de jamón”, indica.

Al detalle:

Cierre de pedidos 22 de diciembre.

Pedidos al 960550950

Av paseo de la República 475, La Victoria

Precio: 25 soles por una cena y 80 soles por cuatro cenas.