Del amor por la cocina peruana a ser referente en Chile: así es la experiencia de comer en La Mar Santiago
Este 2025, La Mar Santiago fue reconocido como Mejor Restaurante Peruano en Chile en los Premios Somos, un hecho que confirma su lugar como embajada gastronómica en la región. No se trata solo de un restaurante: es un espacio que, desde hace 17 años, celebra el mar y la cocina peruana, adaptándola a la despensa chilena bajo la guía de Gastón Acurio y el liderazgo del chef Carlos Labrín.

