Los Premios Somos 2025 incluyeron este año cuatro categorías dedicadas a reconocer a los restaurantes peruanos que han conquistado paladares fuera del país. Argentina, Chile, España y Estados Unidos fueron los escenarios en los que se puso a prueba la fuerza de nuestra gastronomía en el extranjero, confirmando que el boom culinario peruano no conoce fronteras.
Los grandes ganadores fueron los locales de La Mar, que arrasaron en las cuatro ciudades participantes: La Mar Santiago se llevó el galardón en Chile; La Mar Buenos Aires, en Argentina; La Mar Madrid, en España; y La Mar Miami, en Estados Unidos.
El reconocimiento, otorgado por votación del público, refleja no solo el respaldo de la comunidad peruana, sino también el creciente entusiasmo internacional por nuestra cocina.
Todos los nominados
Estos fueron todos los restaurantes extranjeros nominados en los Premios Somos 2025:
Mejor restaurante peruano en Argentina:
- Asu Mare Barra Cevichera
- Barra Chalaca
- La causa nikkei
- La Conga
- La Mar Buenos Aires
- Mamaguille’s
- Osaka Buenos Aires
- Puerta del Inca
- Tanta Buenos Aires
- Tigre Morado
Mejor restaurante peruano en Chile:
- DonDoh Santiago
- Carnal Chile
- Chipe Libre
- Karai by Mitsuharu
- La Mar Santiago
- Osaka Santiago
- Pescados Capitales Santiago
- Sabor y aroma restaurante
- Tanaka Peruvian Fusión
- Tanta Chile
Mejor restaurante peruano en España:
- Callao24 (Madrid)
- La Mar (Madrid)
- Llama Inn (Madrid)
- Maymanta (Barcelona)
- Oroya (Madrid)
- Quiero Humo (Madrid)
- Quispe (Madrid)
- Ponja nikkei (Madrid)
- Pueblo Libre Taberna (Barcelona)
- Yakumanka (Barcelona)
Mejor restaurante peruano en Estados Unidos:
- Artesano Restaurant (NY)
- Causa (DC)
- CVL.CHE 105 (Miami)
- Itamae (Miami)
- Jarana (New Jersey)
- La Mar (Miami)
- Llama Inn (NY)
- Maty’s (Miami)
- Mission Ceviche (NY)
- Papa Llama (Orlando)
Sobre los Premios Somos
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.
