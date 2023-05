“Palachinke, que significa panqueque, surgió como un concepto que mi papá, quien es de origen suizo, quiso presentar en Lima como algo novedoso”, explica Marie Monnier, hija del fundador y encargada del local de Surco. Comenzaron esta aventura en su clásico local de Miraflores, frente al Parque Kennedy, en el que continúan atendiendo y encantando a los comensales hasta el día de hoy. “Mi papá y mi hermano son los encargados de nuestro primer local y yo me encargo de este. Pero, los cambios de carta o cosas por el estilo, los conversamos entre todos”, menciona Monnier.

Por ejemplo, cuando tocó afrontar la pandemia tuvieron que romper con su servicio bastante tradicional, aventurarse a vender por delivery y saber adaptar su propuesta a un formato diferente. “Para nosotros la experiencia de Palachinke incluye venir al local, ver cómo llega el panqueque a tu mesa y maravillarte con el tamaño y ver cómo lo doblan frente a ti y que lo puedas disfrutar calentito. Con la pandemia tuvimos que adaptarnos y fue todo un reto, pero se logró”, agrega la gerente.

/ JOEL ALONZO

Y es que este restaurante es un paraíso para grandes y chicos, sin importar si son fanáticos de los dulces o tienen un gusto por lo salado. ¿Quién no se maravilla cuando ve llegar un panqueque gigante con sus ingredientes favoritos? Lo mejor de todo es que además de la carta con 58 opciones, todas estas se pueden personalizar al gusto del comensal, por lo que no hay pierde por donde se le vea.

Eso sí, es importante recalcar que así como son grandes, son contundentes, no se deje engañar. “Hay quienes piden un panqueque para cada uno, pero sus ojos son más grandes que sus estómagos. Usualmente, si vienen dos personas, recomendamos compartir uno dulce y uno salado, para no saciarse al máximo y no dejar de probar otras opciones”, recomienda Marie.

Otro punto a favor de la experiencia es la rapidez con la que se pueden disfrutar estos panqueques y el casi espectáculo que es ver a los expertos mozos doblar los panqueques para obtener la forma perfecta con gran destreza.

/ JOEL ALONZO

¿Dulce o salado?

En nuestro caso probamos dos versiones saladas y dos dulces. Las primeras fueron, a nuestro criterio, las más interesantes a degustar porque las combinaciones fueron impresionantes, sabrosas y quedaron perfectas con la salsa de ajo con la que suelen servirlos en Palachinke. Una de ellas combinaba pollo, champiñones y queso, que es de las opciones más pedidas de la carta según nos cuentan. El quesito estaba derretido en su punto, el champiñón fresco estaba frito y era abundante y el pollo le daba el toque perfecto.

Pero, la segunda opción fue nuestra favorita. La masa del panqueque había sido frita con trozos generosos de tocino y dentro de este se colocaban espinacas, tomate y queso derretido. El toque crocante del tocino con lo suave de las verduras hacían de cada bocado uno delicioso sin caer pesado o ser un exceso. Palachinke nos demuestra cómo hasta las verduras más sencillas quedan suculentas en sus panqueques.

lima 17 de mayo de 2023 entrevista del restaurante palanchinke en el distrito de surco. fotos: joel alonzo/gec / JOEL ALONZO

El antojo dulce no faltó y una combinación que recomendamos ampliamente es la de Nutella (crema de avellanas con chocolate), fresas y pecanas glaseadas. El dulce casi empalagoso de la Nutella se ve equilibrado a la perfección por los trozos generosos de fresa y el toque crocante, como para jugar con las texturas y que no sean todas iguales, lo dan las pecanas acarameladas.

La versión más golosa e ideal para los fanáticos de la hora del postre consiste en manjarblanco, una porción sorprendente de helado y fudge casero en su punto. El helado permitía jugar con las temperaturas en cada bocado y aunque era una bomba dulce, nos permitió sentirnos como un niño antojado que pide el bocado más decadente de la carta por su cumpleaños.

/ JOEL ALONZO

Si se trata de bebidas para acompañar la experiencia puede encontrar cafés de distintos tipos, chocolate caliente (nos recomendaron ampliamente la versión que incluye Baileys), jugos, milshakes e incluso cocteles. Nos quedamos con una fría y refrescante limonada o naranjada, ambas preparadas con agua con gas.

La carta no ofrece únicamente panqueques, si es que eso le preocupa o desea comer más ligero. Podrá encontrar desde rollos rellenos con ingredientes salados, omelettes, sánguches calientes o fríos e incluso contundentes ensaladas preparadas con ingredientes frescos.

/ JOEL ALONZO