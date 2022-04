Regalar un buen postre es uno de los actos de amor más simples, pero también más significativos. Juliana Oliveira reconoce esto a la perfección y, en su caso, los momentos de celebración siempre estuvieron relacionados al brigadeiro, un postre brasileño hecho a base de leche condensada y chocolate. Tras un momento complicado por temas de salud, decidió crear Bombrigadeiro, una marca que además de endulzar las vidas de sus comensales, ayuda a un albergue para niños con cáncer. Provecho conversó con la fundadora y aquí te contamos todo sobre estas delicias.

¿Qué son los brigadeiros? Es probablemente la pregunta que muchos tendrán. Según nos explica Oliveira, estos postres se preparan tradicionalmente con leche condensada, chocolate, crema de leche y mantequilla. Se forman bolas pequeñas para hacer unas especies de trufas que tienen una textura particular. “Es el tipo de postre que se regala o se sirve en celebraciones, pero también es la clase de postre que una mamá prepara para engreír a sus hijos”, explica.

Con el tiempo, distintos chefs se animaron a probar sabores nuevos y más complejos y así se crearon los brigadeiros gourmet. Juliana cuenta que en Brasil existen varias tiendas dedicadas a su venta y pueden tener cartas con más de 50 sabores en algunos casos.

/ Bombrigadeiro

Un legado para sus hijos

La idea de crear este emprendimiento nació durante una época muy complicada para la salud de Juliana. “Desde el 2019 estoy diagnosticada con cáncer de colon, que después se amplió para mis pulmones con una metástasis. Tengo dos hijos pequeños y en ese tiempo había algo en mi que me decía que algo tenía que hacer para ayudar a otros pero no sabía qué. La enfermedad me fue transformando, me hizo querer ser una persona mejor”, confiesa la fundadora de Bombrigadeiro.

Tiempo después vino la pandemia y un día, mientras miraba una película, se cuestionó “¿cómo sería para un niño pasar por lo que yo estoy pasando?”. Así, decidió que precisamente ayudaría a niños que enfrentaban la misma enfermedad. La idea de hacerlo a través de la venta de brigadeiros llegó cuando su mamá la visitó en Lima y le preparó este postre casero. “Ese fue un acto de amor y de ahí nació la idea”, comenta Oliveira.

Juliana Oliveira creó este emprendimiento a través del cual ayuda al albergue Inspira, que trabaja con niños con cáncer. / Cristina Hara

Bombrigadeiro es sinónimo de celebración, agradecimiento y una forma para Juliana de conectar con su cultura. “Y, por supuesto, ayudamos a través de donaciones al albergue Inspira, que apoya a niños con cáncer del interior del país que deben tratarse en Lima y que no tienen dónde quedarse”, explica.

Además, planea dejarle un importante legado a sus dos hijos a través de esta marca. “Quiero que sepan que, cuando uno quiere hacer algo, lo puede hacer por más difícil que sea el momento. Decirles que no hay nada mejor que hacer lo que te apasiona ayudando al prójimo”, admite.

Así, en junio del año pasado decidió lanzar este emprendimiento que en poco tiempo logró conseguir más de 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Ofrecen tres presentaciones donde puede combinar los diversos y suculentos sabores que ofrecen en su carta.

/ Bombrigadeiro

Brasil y Perú en la carta

Algunos de los sabores más clásicos son locura de amor (nutella), sonrisa feliz (almendras), apapacho (cookies and cream), te quiero (crème brûlée), besito dulce (chocolate con leche), y amoreco (caramelo) -debemos confesar que este fue nuestro favorito por el nivel de dulce y la interesante textura que tenía, vale la pena pedirlo-.

Si decide ir por sabores más complejos y novedosos no se puede perder la carta de verano. Aquí encontrará versiones con sabor a fresa, caipirinha, pie de limón, lúcuma y churro. De estas versiones probamos los de lúcuma y fueron una delicia total, se sentía el uso de buena fruta y el nivel de dulce era perfecto.

/ Pierina Denegri Davies

Datos: