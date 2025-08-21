En un contexto en el que el consumo de café de especialidad sigue creciendo en nuestro país, diversas cafeterías y marcas se unen a la celebración del Día del café peruano. Este 22 de agosto es la excusa perfecta para apoyar el consumo local y disfrutar de una taza de calidad.

A continuación, te presentamos una selección de cuatro opciones en Lima que ofrecen promociones y eventos especiales para esta fecha.

1. Coffee Party en Coffee Busters

La historia de esta cafetería comenzó en agosto de 2020, en plena pandemia, como un servicio a domicilio que llevaba cafés peruanos de calidad a hogares confinados. Con el tiempo, el proyecto creció y en agosto de 2022 abrió su local en la avenida Dos de Mayo. Coffee Busters se toma en serio el café. Solo trabaja con granos peruanos, tostados en el mismo local para preservar frescura y aroma. Actualmente, trabaja con 12 orígenes cultivados por pequeños productores de Amazonas, Pasco, Junín, Cusco y Cajamarca.

(Foto: Coffee Busters/ Difusión) / Gabriel Barrio de Mendoza

Por el Día del café peruano, este viernes 22 de agosto, habrá un ‘coffee party’ con degustación gratis de Carajillo (cóctel de Café + Licor 43) y luego la promoción de 2 carajillos x 40 soles, desde las 7p.m. a las 11 p.m.

¿Dónde? Avenida Dos de Mayo 412, San Isidro.

2. Precio especial en Artidoro Rodríguez

Desde el inicio de sus operaciones en 2017, Artidoro Rodríguez Café se ha enfocado en el desarrollo de diversas presentaciones de café provenientes de Amazonas, Cajamarca, Villa Rica (Pasco), Cusco y Puno. Su objetivo es llevar la producción de mayor calidad a los consumidores finales e impulsar el consumo interno de café nacional. Y así lo han hecho. Además, desde el 2024, la marca también le da el sitial que merece el café peruano en sus tiendas en Estados Unidos.

Por el Día del café peruano, para que no falte un grano de calidad en casa, se podrán adquirir las presentaciones de 1 Kg. a solo S/85. La promoción será válida hasta el 22 de agosto únicamente vía delivery.

Informes al: 977 316 051.

3. Café y más en Panadería Central

Panadería Central, reconocida por su propuesta de café de especialidad y bollería artesanal, se une a las celebraciones por el Día del Café Peruano con dos promociones diseñadas para resaltar el sabor y la calidad del café nacional. Ambas promociones estarán disponibles solo hasta el 22 de agosto.

Promoción 1: Café en grano + bebida de especialidad

Por la compra de una bolsa de café de especialidad de 250 gramos a S/ 37.00, los clientes podrán disfrutar al momento una bebida de café sin costo adicional. Las opciones disponibles incluyen americano, espresso o capuccino.

(Foto: Panadería Central/ Difusión)

Promoción 2: Bebida de café + postre artesanal

Al adquirir una bebida de café de especialidad (americano, espresso o capuccino) junto con uno de los postres artesanales del local, se aplicará un 20 % de descuento sobre el precio de la bebida.

¿Dónde? Av. Independencia 587, Miraflores / Calle Mariscal La Mar 338, Miraflores.

4. 50% menos en Compadre Café

En el 2009, un viaje a Satipo reveló a cuatro universitarios el problema que afrontan los caficultores peruanos: el bajo precio que se les da por su producción cafetalera. Luego de investigaciones sobre modelos de negocio, Juan Pablo, Pepe, Fiorella y Francois emprendieron Compadre, una marca de café sustentable y que empodera a los agricultores de café para obtener mayores ganancias.

Hoy en Compadre Café el público encuentra un café que tiene una historia detrás, el conocer al agricultor.

Por el Día del café peruano, tendrán una promoción del 50% de descuento en el segundo café. La promoción es válida hasta el 21 de agosto.

Dirección: Av. Cipriano Dulanto 1614, Pueblo Libre.

Y tú, ¿ya tienes planes para celebrar el Día del café peruano?