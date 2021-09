Conforme a los criterios de Saber más

Una de las comidas que más me ha costado aprender a comer son los makis. No es que no me guste el pescado crudo o el arroz, pero hay algo que es muy importante y a veces se puede perder: la calidad de los productos. Así, emprendí la titánica tarea de explorar diversos restaurantes que ofrezcan este tipo de sushi hasta encontrar mi predilecto. Pero luego, con la pandemia y respectiva cuarentena, mi búsqueda se pasó al formato de delivery y pensé ¿por qué no incluirla en un versus culinario? Es por esto que en Provecho presentamos una contienda entre una versión peruanizada y un clásico internacional. ¿Con cuál nos quedamos?

Sabemos que existen restaurantes conocidos que ofrecen esta preparación japonesa, pero aquí también apostamos por dar vitrina a emprendimientos nuevos. Por eso probamos parte de la carta de Kuma Rolls, un dark kitchen de comida nikkei enfocado principalmente en una interesante lista de makis. Ahí incluyen versiones tradicionales, como las que ponemos a prueba, pero también sabores nuevos como el Kuma, con queso, salmón y palta, o el Yaki Tako, relleno de palta y langostino, y coronado por pulpo anticuchero.

(Fotos: Pierina Denegri)

Maki acevichado

Delivery y presentación

El pedido llegó con todos los cuidados necesarios. Cada recipiente llegó en una bolsa completamente sellada (como para darnos la seguridad de que no ha sido abierto). La caja principal, donde vinieron los makis, es de cartón y lo suficientemente fuerte como para que no se deformaran en el camino. La temperatura de los rolls fue adecuada. Un plus muy ameno es que la decoración de la caja es preciosa y va con la identidad del restaurante. Las salsas llegaron en pequeños recipientes de plástico y afortunadamente no se derramaron.

Puntaje: 🍣🍣🍣🍣🍣

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

Debo confesar que este fue mi favorito y si pudiera darle más puntos, lo haría. El roll está compuesto de langostino empanizado en panko y frito a la perfección, palta, una delgada capa de arroz y coronado con trozos de pescado y una mayonesa con toques de limón, lo que le da la onda de ceviche. Todos los ingredientes estuvieron frescos y preparados a la perfección. Las proporciones entre los mismos fue impecable y la mayonesa se sintió sabrosa y equilibrada, es decir, su presencia no opacó el resto de sabores. Lo crocante del langostino cayó perfecto para contrarrestar la textura suave de la preparación.

Puntaje: 🍣🍣🍣🍣🍣

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

El acevichado, al ser un interesante homenaje de la unión de dos cocinas (la japonesa y peruana) toma lo mejor de ambas. En este caso, tomando en cuenta que los peruanos y peruanas preferimos un plato bien servido, este roll apuesta por ser más contundente. La tabla cuenta con 10 cortes y al utilizar arroz, langostino, palta y pescado, una persona puede satisfacer el antojo de makis tranquilamente.

Puntaje: 🍣🍣🍣🍣🍣

Puntaje total: 15/15

(Foto: Pierina Denegri)

Maki california

Delivery y presentación

La entrega del pedido, al igual que en el caso anterior, cumplió el protocolo de bioseguridad en su totalidad. La caja en la que llegaron los rolls vino numerada, como para que se identifique fácilmente la salsa que corresponde a cada maki (un plus increíble para quienes recién nos estamos familiarizando con esta preparación y sus complementos). Tuve mis dudas cuando vi que enviaron los rolls junto a otras preparaciones calientes, pero afortunadamente llegaron con la temperatura adecuada y el pescado no se vio afectado en lo más mínimo.

Puntaje: 🍣🍣🍣🍣🍣

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

A diferencia del acevichado, el California tiene un sabor mucho más suave y discreto, es por esto que las salsas resultan necesarias. Todos los ingredientes se sintieron frescos, bien preparados y la combinación resultó agradable. Aunque, la proporción de palta superó la de pescado y queso crema y eso lo hizo un poco menos atractivo -por gusto personal-. Estuvo decorado con ajonjolí de dos colores y fue una buena idea, ya que sin eso la textura sería demasiado monótona.

Puntaje: 🍣🍣🍣🍣

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

Como sabemos, en general los makis tienden a ser bocadillos contundentes porque llevan una cantidad considerable de arroz. Pero, entre ambos contendientes este era el menos contundente al ser el más simple. La porción también fue de 10 cortes y el relleno fue considerable, aquí no escatiman en ingredientes ni tratan de abaratar costos haciendo una capa gruesa de arroz.

Puntaje: 🍣🍣🍣🍣 1/2

Puntaje total: 13.5 /15

Factor sorpresa

En este caso hablaremos de las apuestas más innovadoras y diferentes que tiene la carta de Kuma Rolls. Pudimos probar los wangostinos. Estos wantanes estuvieron crocantes, calientes y con un relleno considerable de langostino sabroso y bien cocido. El segundo plato que probamos fue la Kuma Burger, que es una especie de sánguche de sushi. Por dentro lleva palta, atún y queso crema, mientras que se por fuera se cubre con shari al panko y se fríe. Así logran un exterior crocante y dorado, pero mantienen la frescura y temperatura fría que se espera por dentro. Finalmente, está el Choripanko, que es un sánguche de chorizo hecho de panceta de cerdo con langostino. Esta preparación se fríe con panko, se sirve en un pan tostado y se corona con una salsa picante, palta y alga nori picada. Una delicia que sorprendió de manera grata.

Desde adelante: "wangostinos", "Kuma Burger" y "Choripanko". (Foto: Pierina Denegri)

Conoce más sobre el restaurante

Kuma Rolls tiene su taller en Surquillo y cuentan con un sistema de delivery propio y por Rappi. Puede comunicarse a través del WhatsApp 974837947 o visitar su página de Instagram @kuma.rolls.

VIDEO RECOMENDADO