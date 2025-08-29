Los cuartos de final del Mundial de Ibai Llanos llegaron a su segundo día de votaciones y el enfrentamiento entre Perú y Ecuador viene promediando las cifras más altas. El video de este versus en la cuenta oficial de TikTok de Ibai Llanos, el ‘streamer’ detrás de esta competencia ‘online’, tiene más de 90 millones de reproducciones.

En cuanto a votos, las cifras también se acercan al récord. Perú, hasta el cierre de esta nota, promedia más de 4 millones de ‘likes’, seguido muy de cerca de Ecuador con 3,7 millones de ‘me gusta’.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

De momento, no hay fecha anunciada para el cierre de votaciones, pero este versus ya es el que más acumula. La ronda entre Colombia y Venezuela es la segunda más votada con Venezuela ya por encima del millón de votos. Sigue el versus entre Chile y España con el país sureño promediando más de 1,3 millones de votos.

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

(Foto: Captura de pantalla)

Para votar por Perú, deberás darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice “Perú”.