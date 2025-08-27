Ibai Llanos anunció a los 8 países que pasaron a los cuartos de final de su Mundial de desayunos y entre ellos se encuentra el Perú, que logró un “récor de votos” superando los 2 millones de ‘likes’, la máxima cifra lograda en la votación del ‘streamer’ español.

De esta manera, el Perú continuará en la contienda y se enfrentará a Ecuador en la búsqueda del mejor desayuno del mundo.

Aunque en la contienda, el Perú inició teniendo al pan con chicharrón como representante, Ibai anunció que le sumará un desayuno más. Es decir, además del pan con chicharrón, el Perú será representado por el tamal.

Así también, Ecuador, que inició la competencia siendo representado por el bolón de verde, sumará otro desayuno: el encebollado.

¿Cómo votar por Perú?

Las votaciones para los cuartos de final iniciaron este miércoles 27 e agosto a través de la cuenta de TikTok de Ibai Llanos.

Para votar por Perú, deberás darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice “Perú”.

Busca este comentario con el check oficial de Ibai Llanos y dale tu voto al Perú.

El país con mayor cantidad de ‘me gusta’ ganará y pasará a la siguiente ronda.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Hasta el cierre de esta nota, Perú sumaba 659 mil ‘likes’.

¿En qué ronda está Perú?

De ganar esta ronda, Perú se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Colombia vs. Venezuela.