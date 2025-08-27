Ibai Llanos anunció a los 8 países que pasaron a los cuartos de final de su Mundial de desayunos y entre ellos se encuentra el Perú, que logró un “récor de votos” superando los 2 millones de ‘likes’, la máxima cifra lograda en la votación del ‘streamer’ español.
MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
De esta manera, el Perú continuará en la contienda y se enfrentará a Ecuador en la búsqueda del mejor desayuno del mundo.
Newsletter Provecho
Aunque en la contienda, el Perú inició teniendo al pan con chicharrón como representante, Ibai anunció que le sumará un desayuno más. Es decir, además del pan con chicharrón, el Perú será representado por el tamal.
Así también, Ecuador, que inició la competencia siendo representado por el bolón de verde, sumará otro desayuno: el encebollado.
¿Cómo votar por Perú?
Las votaciones para los cuartos de final iniciaron este miércoles 27 e agosto a través de la cuenta de TikTok de Ibai Llanos.
Para votar por Perú, deberás darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice “Perú”.
El país con mayor cantidad de ‘me gusta’ ganará y pasará a la siguiente ronda.
Hasta el cierre de esta nota, Perú sumaba 659 mil ‘likes’.
¿En qué ronda está Perú?
De ganar esta ronda, Perú se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Colombia vs. Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC