“Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar”, dijo Verónica Forqué cuando decidió renunciar a continuar en el programa de televisión MasterChef Celebrity. Semanas después, para ser exactos este lunes 13 de diciembre, despertamos con la triste noticia de su fallecimiento, a los 66 años de edad.

Para recordarla, presentamos algunos de sus mejores y más icónicos momentos en el programa español, que reúne a celebridades del país y les presentan diversas pruebas donde demuestran su experticia en la cocina.

En esta temporada, Forqué compartió los retos con personalidades como Belén López, Miki Nadal, Samantha Hudson y Arkano, entre otros. Sin duda alguna, el carácter fuerte de la actriz fue algo que caracterizó su participación, lo que llegó a molestar a más de uno de sus compañeros. Una de las primeras situaciones que vivieron ocurrió cuando fue capitana en una prueba de exteriores realizada en Aranjuez.

En ese episodio, Forqué fue cuestionada al utilizar papel higiénico para secar los espárragos, que ya habían sido aliñados por Miki Nadal. Aunque la capitana no lo sabía, esa falla la puso muy nerviosa y pidió disculpas a sus compañeros por su comportamiento. “He sido una capitana odiosa, antipática y mala persona”, dijo.

La actriz Victoria Abril, otra de las participantes, admitió que “Verónica en los 90 no era así, era mucho más timidita y mucho más controlada. Ahora lo mismo te dice que no le ayudes, como te da tres besos y te dice que te quiere mucho”, según un tuit publicado por Master Chef España.

Otro de los momentos que desconcertó tanto a los participantes como a los jueces fue durante una prueba en las Islas Baleares, cuando se explicaba que estaban en un lugar donde, años atrás, se enviaban a los enfermos. “Este sitio tiene una energía maravillosa. ¿Cuántos seres habrán muerto aquí?” dijo Forqué, impactando a todos los televidentes.

Tras ganar una segunda prueba individual, volvió a ser capitana. Al igual que en el reto anterior, llegó a incomodar a más de uno: hizo llorar a una de sus compañeras y tiró unas espinas de pescado que se habían guardado para uno de los platos y además, negó lo ocurrido. Finalmente, terminó desechando a la basura uno de los ingredientes que necesitaban para la preparación, debido a que se confundió y pensó que “tenía demasiado aceite”.

Aunque, sin duda alguna, el momento más emocionante de su paso por el programa fue el de su despedida. Luego de ausentarse de una prueba de eliminación, la actriz volvió a la cocina de Master Chef para informar su decisión de abandonar el programa.

Este lunes la Policía Nacional de España anunció que encontraron el cadáver de la conocida actriz Verónica Forqué, quien se habría quitado la vida en su vivienda en Madrid, según confirma en una nota el diario El País. “Una persona llamó al 112 a las 12:49 para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento”, agregan.

Empezó en el cine en 1972, con la cinta Mi querida señorita de Jaime de Armiñán y rodó bajo la dirección de su padre, el productor y director José María Forqué, de Carlos Saura y de Manuel Gutiérrez Aragón. Pero, alcanzó gran popularidad en 1984 cuando participó en la cinta “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” de Pedro Almodóvar. Con el mismo director trabajaría en “Matador y Kika”.

Es de las intérpretes españolas más premiadas, ya que posee el récord de mayor número de Goya, cuatro, que consiguió con tan solo cinco nominaciones. Su primer premio lo consiguió gracias a “El año de las luces”, película que hizo con Fernando Trueba.

