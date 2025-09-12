El transporte de carga pesada en el Perú enfrenta desafíos crecientes: reducir costos operativos, proteger a los equipos humanos y asegurar la continuidad de las flotas. Con esa visión, Divemotor presentó el Mercedes-Benz New Actros ProCabin, un camión que llega al país con diseño futurista, sistemas de asistencia inéditos y una cabina de nivel automotriz.

TECNOLOGÍA, CONFORT Y SEGURIDAD

La cabina incorpora el Multimedia Cockpit Interactive 2 con pantallas de alta resolución y control por voz, junto al SoloStar Concept, que convierte el espacio en área de descanso y trabajo. La MirrorCam de nueva generación sustituye los espejos por cámaras digitales, mientras que el Paquete Confort Plus añade terminaciones premium que reducen la fatiga en largas jornadas, estos dos últimos en su versión giga space.

En cuanto a aerodinámica, el diseño del revolucionario camión de Mercedes-Benz, inspirado en el prototipo GenH2 Truck, permite un ahorro de combustible de hasta 3%, una ventaja clave en rutas extensas.

En seguridad, el modelo incluye Active Brake Assist 6, que detecta peatones y activa el frenado automático. Además, dispone de Active Sideguard Assist 2, que apoya en giros y maniobras urbanas. Por otro lado, el Front Guard Assist ha sido diseñado para prevenir impactos frontales a baja velocidad.

El motor de 510 HP con inyección common rail se complementa con un retarder de serie, ideal para descensos exigentes. Además, ofrece intervalos de mantenimiento de hasta 60,000 km, lo que optimiza la disponibilidad de las unidades.

MERCADO Y VERSIONES

En un evento inmersivo, con juegos visuales y sensaciones que representaron la innovación que caracteriza al vehículo, Divemotor presentó la nueva propuesta de Mercedes-Benz en un evento en el que participaron clientes de la marca.

“Perú es el primer país de Latinoamérica en recibir esta cabina bajo estándares europeos”, destacó Richard Valverde, subgerente de Estrategia de Producto y Planeamiento de Divemotor, quien además precisó que todas las unidades de la versión Giga Space fueron colocadas de inmediato en el mercado.

El New Actros ProCabin llega en dos configuraciones: Stream Space, pensada en eficiencia de consumo y carga; y Giga Space, enfocada en visibilidad y confort. Ambas cuentan con respaldo posventa y soluciones digitales para mejorar la productividad y reducir el costo total de operación.

Descubre más sobre las especificaciones, disponibilidad y servicios del New Actros ProCabin de Mercedes-Benz ingresando a www.divemotor.com y a través de la red de concesionarios de Divemotor en todo el Perú.

Reportaje Publicitario