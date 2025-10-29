Desde Wuhu, China, el Chery Brand User Summit 2025 marcó el inicio de una nueva etapa para la industria automotriz global. Durante una semana de lanzamientos y demostraciones en vivo, Chery mostró al mundo cómo la tecnología, la sostenibilidad y la conexión con sus usuarios están definiendo el futuro de la movilidad.

En este evento, la marca presentó avances que combinan desempeño, inteligencia y compromiso ambiental, consolidando su posición como líder mundial en innovación automotriz. Entre los hitos más destacados:

Chery Super Hybrid (CSH) redefine los estándares globales de eficiencia.

Las nuevas tecnologías inteligentes de la familia TIGGO, que simplifican la experiencia al volante.

Y la iniciativa ecológica de HIMLA, que une ciencia y movilidad para proteger los glaciares del Himalaya.

HIMLA: innovación con propósito

Uno de los grandes momentos del Summit fue la presentación global de la HIMLA EV, una pickup eléctrica diseñada para impulsar el progreso sostenible y redefinir el futuro de la movilidad.

Además, HIMLA anunció una alianza con científicos del Center for Climate Action para proteger los glaciares del Himalaya, también conocidos como el “Tercer Polo”, instalando torres de monitoreo que registrarán datos en tiempo real y ayudarán a preservar ecosistemas vitales para más de 2 mil millones de personas.

La HIMLA EV combina diseño robusto y tecnología limpia: batería de 88 kWh, 510 km de autonomía y la capacidad de afrontar cualquier desafío con estilo y propósito.

Muy pronto, HIMLA llegará al Perú, marcando un nuevo capítulo para la marca. Su arribo representará también el ingreso de Chery al competitivo segmento de pickups en el país, con una versión a combustión diésel 2.3T, disponible con transmisión mecánica o automática ZF de 8 velocidades. Un modelo ideal para quienes buscan potencia, durabilidad y desempeño confiable en todo tipo de terreno.

El lanzamiento oficial de HIMLA en Perú se realizará en las próximas semanas, donde se revelarán más detalles sobre esta pickup que une fuerza, tecnología e innovación con propósito.

“Preservar los glaciares no es solo proteger un paisaje, es cuidar la vida misma. Con HIMLA, la movilidad se convierte en un vehículo de cambio real”, expresó Mei Yuanmei, activista ambiental que lidera la iniciativa.

Chery Super Hybrid: más autonomía, menos consumo

El sistema Chery Super Hybrid (CSH) completó con éxito su recorrido global tras cruzar más de 20 países y superar los 20,000 kilómetros, convirtiéndose en un referente en eficiencia y confiabilidad.

En su última etapa, los modelos TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH y TIGGO 9 CSH recorrieron 1,403 km con un solo tanque y una carga completa, demostrando que el rendimiento y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

En autopistas, caminos rurales o pasos de montaña, la tecnología CSH ofreció una conducción fluida, silenciosa y potente.

“Este no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Seguiremos construyendo junto a nuestros usuarios un ecosistema de movilidad inteligente, verde e interconectado”, señaló Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International.

TIGGO: la inteligencia que te entiende

Durante el Full-Scope Test Drive, más de 150 representantes de medios y usuarios incluido Perú, vivieron la experiencia de conducción más avanzada de Chery.

La protagonista fue la TIGGO 9 CSH, que se estacionó sola con precisión milimétrica, gracias a su sistema de estacionamiento automático y remoto.

Este desarrollo, fruto de más de 15 años de investigación, muestra el verdadero propósito de la tecnología: hacer la vida más fácil y segura.

Con alianzas estratégicas con Huawei y NVIDIA, las SUVs de Chery ya acumulan más de 4.5 mil millones de kilómetros recorridos en modo inteligente, con certificación europea en ciberseguridad y actualizaciones constantes.

Un futuro hecho junto a las personas

El Chery Brand User Summit 2025 reafirma el propósito de la marca: crear una movilidad más humana, conectada y sostenible.

Cada innovación refleja una visión clara: los autos del futuro no solo deben moverse, deben inspirar, conectar y cuidar el planeta.

Reportaje publicitario