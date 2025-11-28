La digitalización es hoy una decisión clave para que las empresas puedan competir y adaptarse. Según el Think Digital Report 2024 , el 76% de las organizaciones peruanas ya ha iniciado su transformación digital.

Ese avance también revela desafíos comunes como la necesidad de optimizar procesos administrativos, reforzar la seguridad de la información y sostener la colaboración entre equipos.

En ese contexto, los planes de Internet Fibra Óptica Claro empresas digital, se presentan como una alternativa que acerca herramientas usadas por grandes compañías a negocios de todos los tamaños sin costos adicionales.

Todos los planes integran estas 3 soluciones que permiten digitalizar la facturación, proteger datos y facilitar el trabajo colaborativo. Esta combinación ayuda a las empresas a operar con mayor eficiencia y a reducir los riesgos que afectan su productividad.

Las herramientas incluidas en los planes de internet Claro Empresas Digital están diseñadas para adaptarse a distintos modelos de negocio y a escenarios híbridos, algo esencial para quienes buscan crecer sin incrementar cargas operativas.

AGILIZAR LA GESTIÓN Y REFORZAR LA PROTECCIÓN

Dentro de estas herramientas destaca Factura Electrónica Web. Esta plataforma permite emitir facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión de manera simple y segura para empresas con RUC 10 y 20. La digitalización de la facturación reduce errores frecuentes en procesos manuales y facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Factura Electrónica Web permite emitir hasta 60 documentos electrónicos y ofrece respaldo en la nube hasta por cinco años. Además, cuenta con soporte técnico para integrarse con otros sistemas empresariales, lo que ayuda a simplificar los cierres contables y la gestión administrativa.

La seguridad de los datos también es prioritaria. Seguridad Empresas brinda protección activa con herramientas que detectan amenazas en tiempo real. La solución protege equipos frente a ransomware, malware, phishing y ataques de día cero.

Incluye licencias antivirus, filtrado de URL y opciones de copia de seguridad y recuperación. Esta protección ayuda a las empresas a evitar pérdidas económicas y riesgos reputacionales, y permite una respuesta rápida ante cualquier incidente digital.

ALMACENAMIENTO Y COLABORACIÓN DE EQUIPOS DISTRIBUIDOS

La tercera herramienta es Claro drive negocio. Este servicio permite almacenar, compartir y acceder a documentos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Brinda acceso a aplicaciones de Office en línea como Outlook, Word, Excel, PowerPoint y Teams. También permite agendar reuniones, editar archivos en simultáneo y mantener la continuidad operativa mediante funciones de control y respaldo.

Para empresas con equipos distribuidos, estas características facilitan la colaboración diaria y reducen la dependencia de equipos físicos.

Contar con servicios de facturación digital, ciberprotección y almacenamiento en la nube, a través de un solo operador, es un plus para cualquier negocio. Estas herramientas que están incluidas en los planes de internet Claro empresas digital permiten optimizar la gestión, reducir riesgos y fortalecer la competitividad. Para quienes buscan dar un nuevo paso en su transformación digital, conocer sus características es una decisión estratégica.

Recuerda que, si un cliente contrata varios planes, recibirá únicamente las herramientas del plan de mayor velocidad contratada.

Los planes Claro Empresas Digital se encuentran sujetos a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas; y disponibles para clientes RUC 20 y RUC 10 con negocio. Las restricciones de los planes de Internet Fibra Óptica y de sus herramientas se encuentran en la web de Claro Empresas Digital en claro.pe/empresasdigital

Fuente (APA): INESDI Business School & OBS Business School. (2024). Think Digital Report 2024. https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/Informe%20OBS%20INESDI%20Think%20Digital%20Report.pdf

