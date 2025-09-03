Gran parte de los avances tecnológicos que la humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia han estado vinculados a la salud. La práctica clínica pasó de emplear rudimentarias herramientas de piedra y metal a apoyarse hoy en sofisticados sistemas de robótica, que hacen posible complejas intervenciones con gran precisión.

Tal es el caso del sistema quirúrgico robótico Da Vinci Xi, un avance que redefine el campo de la cirugía mínimamente invasiva y que la Clínica Anglo Americana ha incorporado a su portafolio médico.

De última generación

Da Vinci Xi es un sistema robótico que ha demostrado gran efectividad en cirugías de alta complejidad, realizadas en zonas delicadas de la anatomía humana, y en ocasiones de difícil acceso, como en los casos de prostatectomías radicales, cirugía colorrectal y cirugía ginecológica oncológica, entre otros.

A diferencia de las intervenciones en las que el médico trabaja directamente sobre el paciente, con Da Vinci Xi el cirujano opera a través del robot, controlando sus movimientos desde una consola especial. Esto le permite realizar procedimientos con una precisión milimétrica, absoluta estabilidad, mayor seguridad y mínimamente invasivos.

“Actualmente, un cirujano altamente capacitado puede potenciar su habilidad con tecnología de primer nivel, lo que se traduce en mejores resultados para nuestros pacientes: incisiones más pequeñas, menor pérdida de sangre, menos dolor postoperatorio, reducción del riesgo de infección, hospitalización más breve y recuperación acelerada” Dr. Jorge López, subdirector médico de la Clínica Anglo Americana y presidente de la unidad de cirugía robótica.

Características

El robot Da Vinci Xi cuenta con un diseño flexible que permite mover el carro quirúrgico alrededor del paciente. De esta manera, el cirujano puede acceder con facilidad a distintas zonas del cuerpo sin comprometer su comodidad ni la precisión de la intervención. Además, los brazos, más finos y articulados que en sus versiones anteriores, ofrecen una excelente maniobrabilidad en áreas estrechas como el abdomen o la pelvis.

A ello se suma un sistema de visión 3D en alta definición, con óptica doble y la capacidad de ampliar la imagen hasta 10 veces, lo que proporciona una visualización nítida de la zona intervenida y una coordinación perfecta con los instrumentos.

“Hasta hace poco, muchos peruanos viajaban al extranjero en busca de tratamientos con cirugía robótica. Hoy podemos decir que ya no es necesario salir del país, porque la tienen aquí, en su clínica de siempre, con sus médicos de confianza, ahora capacitados con tecnología de vanguardia” Dr. Jorge López, subdirector médico de la Clínica Anglo Americana y presidente de la unidad de cirugía robótica.

La Clínica Anglo Americana ha iniciado el uso del robot Da Vinci Xi en las especialidades de urología, ginecología, cirugía abdominal y de tórax. Un equipo médico conformado por cirujanos, enfermeras y anestesiólogos ha sido capacitado mediante simuladores y entrenamientos presenciales en centros especializados de Brasil y Estados Unidos. Además, las intervenciones iniciales cuentan con la supervisión de expertos internacionales conocidos como proctors. La primera cirugía estuvo a cargo del Dr. Víctor Destéfano, único cirujano en el país con certificación de proctor luego de superar más de 100 procedimientos robóticos.

Cada innovación que incorpora la Clínica Anglo Americana busca brindar atención médica de excelencia. Con Da Vinci Xi, la tecnología de última generación se pone al servicio de quienes más lo necesitan.